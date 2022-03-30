手機號碼尾數藏玄機！專家曝「這4數字」不吉利...化解方法曝

▲手機號碼尾數藏密碼。（示意圖／Pakutaso）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

對於相信命理學的人來說，生活處處是玄機，就連手機選號也是一大學問。在東方國家，不少人忌諱「4」這個數字，因為有死的諧音，因此被認為是不吉利的數字，尤其在選手機號碼時，很多人都會避免。不過，民俗學家柯柏成表示，在洛書裡4是相當吉利數字，反倒是一般人認為Lucky「7」，則是要避免的數字。

民俗專家柯柏成表示，手機已經是現代人離不開的必需品了，而許多網站的個人資料填寫及辦會員等活動，都需要使用手機號碼註冊。因此在網絡世界中，手機號碼就如同一個人的身分象徵。所以在大眾眼中，如何正確選號，非常重要！

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柯柏成指出，數字1，4，6，8，9在洛書裡，其實都是相當吉利，反倒是2、3、5、7就盡量避免，0是個中性數字，這是印度人發明的，但以易經角度看是屬於太極混元的中性符號，不帶吉凶。

數字象徵意義：

1：人緣桃花及偏財

4：文昌學業

6：正財加薪

8：貴人財庫

9：喜慶升官

以上已經用到吉祥數字的朋友就恭喜，請繼續沿用。

2：疾病、影響健康

3：小人是非

5：災禍厄運

7：官非口舌

如果真的已經在用不吉利數字的手機號碼，換號碼又麻煩可以用以下方法處理，號碼尾數2、5在手機套裡放張白色紙片，7天之後拿掉紙片。

號碼尾數3在手機套裡放張白色紙片，9天之後拿掉紙片。

號碼尾數7在手機套裡放張黑色紙片， 7天之後拿掉紙片。

紙片的大小取決於手機的大小，現在的人用手機套都可以塞的下一張小紙片，約名片或信用卡大小即可。