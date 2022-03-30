和碩前副總裁最新影像！蔡進國可能5軌跡曝　山友：沒人走完全程過

▲和碩聯合科技前總經理蔡進國登山失聯，女兒急尋人。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、葉國吏／綜合報導

和碩前副總裁蔡進國26日登三峽滿月圓步道，至今失聯已第4天。新北市消防局派員搜救，29日晚間7點多傳出新進展，搜救員調閱無極山莊監視器發現，蔡進國疑似從山莊旁石階步道往雙溪山路徑，將會再派員前往搜索。

新北市搜救人員29日晚間調閱無極山莊監視器畫面，掌握最新影像，發現蔡進國從天德巷無極山莊旁步道右轉，走上石階步道，朝雙溪山方向前進。線索一出，新北市消防局立即調派2名搜救人員，與1名家屬、包含跑山獸在內的4名民間搜救人員前往尋找，目前持續搜救中。

▲監視器拍到蔡進國最後出現在這段石階，疑似朝雙溪山前進。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據山友「南方遊俠」在網站的資訊，雙溪山友幾條路線，(1)東眼山-拉卡山主稜四叉路(又稱『稜線十字岔』)，經983峰(2)水車寮產道約0.2k的「靜園」登山口(3)水車寮產道約1.2k轉青春嶺產道(4)天德巷0.15k竹林轉彎登山口(5)滿月圓第一停車場對面土路。不過山友透露雙溪山路徑複雜、叉路多，有些路線狀況不佳甚至沒人走完全程過。





▲和碩聯合科技前總經理蔡進國。（圖／記者陳以昇翻攝）