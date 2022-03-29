留40字訊息曝！和碩前副總失蹤　女兒：找到爸爸會給100萬

記者陳俊宏／綜合報導

和碩聯合科技前資深副總裁蔡進國26日獨自開車，前往新北市三峽「滿月圓」登山失聯，今天（29日）搜救進入第三天，他最後留給家人的40字訊息也曝光。蔡的女兒表示，爸爸那天是臨時起意爬山，會給第一個找到父親的人100萬元。

根據家屬在臉書社團發文，蔡進國對家人說，「我明天早上從滿月圓外面的天德街走別三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內，大約15公里。」

▲▼蔡進國三峽登山失蹤，最後身影被拍下。（圖／記者陳以昇翻攝）

64歲的蔡進國26日穿淺藍色上衣、卡其色褲子、黑色背包，獨自前往三峽滿月圓山區登山。但到了27日凌晨，家人都未等到蔡男返家，急忙向台北市信義分局六張犁派出所報案。警方獲報後，在步道旁停車場尋獲蔡的賓士。

蔡進國家屬也在臉書社團懸賞100萬元，希望藉由民間力量協助，連有豐富山搜經驗的捷克「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）也加入幫忙。新北市消防局27日派遣1中隊、3分隊，共27人分3路線前往搜尋，28日也派出警消40人、義消20人、山難救助協會7人、林務局2人，但2天動員96人冒雨搜山仍無所獲，今再集結搜山。

蔡進國女兒接受《東森新聞》訪問提到，爸爸那天臨時起意，找不到伴一起爬山，就自己來爬；第一個找到他父親的人，會給對方100萬元。

▲▼警方在步道旁停車場尋獲蔡進國的黑色賓士。（圖／記者陳以昇翻攝）