　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

留40字訊息曝！和碩前副總失蹤　女兒：找到爸爸會給100萬

記者陳俊宏／綜合報導

和碩聯合科技前資深副總裁蔡進國26日獨自開車，前往新北市三峽「滿月圓」登山失聯，今天（29日）搜救進入第三天，他最後留給家人的40字訊息也曝光。蔡的女兒表示，爸爸那天是臨時起意爬山，會給第一個找到父親的人100萬元。

根據家屬在臉書社團發文，蔡進國對家人說，「我明天早上從滿月圓外面的天德街走別三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內，大約15公里。」

▲▼和碩聯合科技前總經理蔡進國登山失聯，女兒急尋人。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蔡進國三峽登山失蹤，最後身影被拍下。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼和碩聯合科技前總經理蔡進國登山失聯，女兒急尋人。（圖／記者陳以昇翻攝）

64歲的蔡進國26日穿淺藍色上衣、卡其色褲子、黑色背包，獨自前往三峽滿月圓山區登山。但到了27日凌晨，家人都未等到蔡男返家，急忙向台北市信義分局六張犁派出所報案。警方獲報後，在步道旁停車場尋獲蔡的賓士。

蔡進國家屬也在臉書社團懸賞100萬元，希望藉由民間力量協助，連有豐富山搜經驗的捷克「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）也加入幫忙。新北市消防局27日派遣1中隊、3分隊，共27人分3路線前往搜尋，28日也派出警消40人、義消20人、山難救助協會7人、林務局2人，但2天動員96人冒雨搜山仍無所獲，今再集結搜山。

蔡進國女兒接受《東森新聞》訪問提到，爸爸那天臨時起意，找不到伴一起爬山，就自己來爬；第一個找到他父親的人，會給對方100萬元。

▲▼和碩聯合科技前總經理蔡進國登山失聯，女兒急尋人。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方在步道旁停車場尋獲蔡進國的黑色賓士。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼和碩前副總蔡進國「三峽登山失蹤」！步道旁尋獲座車。（圖／記者陳以昇翻攝）

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
苗栗「截肢女孩」現況曝光　她唯一有自信的部位失去
快訊／大潭電廠群聚擴大！竹縣1童染疫　該班緊急停課
和碩前副總失蹤　最後留40字訊息曝！
高中女籃白皙牙套妹「帶球犯規」！　火辣私照超兇
「普丁走投無路了」　德經長宣布G7拒用盧布買俄國天然氣
妹子穿雨衣騎車「裡面全濕」超崩潰！內行人曝神穿妙招：乾到不行
威爾史密斯慘了！美影藝學院將正式審查　最嚴重處分曝光
醫美老董被控騙砲「美胸天生尤物」：下面碰一碰就好　照片曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

和碩前副總裁還未尋獲！親友搶「黃金72小時」　急徵民間搜救加入

留40字訊息曝！和碩前副總失蹤　女兒：找到爸爸會給100萬

下車手上多一包！北市殯葬副處長涉貪　疑護航廠商收賄遭聲押

動保界名人遭爆騙色家暴　專挑單親媽下手！威脅訊息曝光

博士生襲臀女同事7次　還讚「屁屁很好摸」下場曝光

醫美老董被控騙砲「美胸天生尤物」：下面碰一碰就好　照片曝光

快訊／北市殯葬副處長涉貪　疑收業者好處聲押禁見

少女醉倒KTV！遭「第一次見面男」性侵　閨蜜見她左手報警

東區酒店抓防疫破口！　短裙妹「辣腿排排坐」檢查小黃卡

國道三號深夜火車燒！轎車內線燒成廢鐵　2人受傷送醫

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

威爾史密斯「小金人獎」恐收回　警介調查...奧斯卡：不饒恕暴力

和碩前副總裁還未尋獲！親友搶「黃金72小時」　急徵民間搜救加入

留40字訊息曝！和碩前副總失蹤　女兒：找到爸爸會給100萬

下車手上多一包！北市殯葬副處長涉貪　疑護航廠商收賄遭聲押

動保界名人遭爆騙色家暴　專挑單親媽下手！威脅訊息曝光

博士生襲臀女同事7次　還讚「屁屁很好摸」下場曝光

醫美老董被控騙砲「美胸天生尤物」：下面碰一碰就好　照片曝光

快訊／北市殯葬副處長涉貪　疑收業者好處聲押禁見

少女醉倒KTV！遭「第一次見面男」性侵　閨蜜見她左手報警

東區酒店抓防疫破口！　短裙妹「辣腿排排坐」檢查小黃卡

國道三號深夜火車燒！轎車內線燒成廢鐵　2人受傷送醫

本土病毒株「BA.2比率升高」　醫示警：是香港日韓疫情爆發元凶

有原航平熱身賽防禦率近20　遭遊騎兵下放小聯盟

台股上漲逾50點！指數力守17500關卡　台積電上漲4元

清明連假防制酒駕+交通事故發生　小琉球列取締宣導重點地區

插隊大媽捷運站「卡疊卡」硬擠　網見1狀況曝：你被蹭車票

本土又回雙位數「邊界可開？」　醫揭1關鍵：靠疫苗守不住

41歲孔曉振「眉上瀏海」逆齡照連發　纖瘦手臂秀驚人「直角」

川口百合凪洩《999》幕後「每天最多睡5hrs」！爆料MV：邊跳邊吹氣

小額入主台積電股東　00905ETF啟動募集

提前卡位2024淡海！「名軒海樂地」輕軌出站就到家「6千坪俱樂部公設」度假生活一次全到位

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

社會熱門新聞

醫美老董被控　騙砲「天生尤物」

警臨檢八大行業堵破口　酒店妹乖坐受檢

和碩前副總失蹤！留40字訊息曝

85歲嬤拒跪地誦經　安養院沒收餐廳磁扣

少女醉倒KTV　他第一次見面竟性侵

60多歲盲女遭霸凌！好友挺她慘被放狗咬

女子鯉魚潭被鷹抓臉　飼主遭送辦

快訊／淡水分局偵查隊林口辦案　1警中彈送醫

四海幫新幫主首辦春酒　台北圓山飯店席開70桌

即／高雄「愛河之心」驚見浮屍

北市殯葬副處長涉貪　疑護航廠商收賄遭聲押

背包掛護欄險害死台中2歲女童

動保界名人遭爆騙色家暴　專挑單親媽下手

跑山獸搜救和碩蔡進國　神人級腳程曝

更多熱門

相關新聞

和碩前副總裁恐失溫　搜山2天無所獲

和碩前副總裁恐失溫　搜山2天無所獲

和碩聯合科技前資深副總裁蔡進國，26日獨自開車前往新北市三峽滿月圓山區登山，不料卻傳出失聯消息，女兒也在臉書社團懸賞100萬元，新北市消防局警消在失聯第2天再派出40人，義消20人、山難救助協會7人、林務局2人總計69人，但截至晚間6時仍無所獲。

和碩前副總失蹤！跑山獸答應幫搜救

和碩前副總失蹤！跑山獸答應幫搜救

即／前和碩副總登山失蹤！女兒懸賞100萬急尋人

即／前和碩副總登山失蹤！女兒懸賞100萬急尋人

關鍵字：

蔡進國

讀者迴響

熱門新聞

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

威爾史密斯、克里斯洛克已和好！

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

威爾史密斯「恐吃牢飯」GG了

紫爆大雨濕冷5天　急寒14°C逼冷氣團

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子比對完崩潰

大潭電廠群聚　採檢284人結果出爐

快訊／威爾史密斯正式道歉！「暴力行為無法原諒」

顧客「要雞翅買1送1被拒」傻眼　頂呱呱回應了

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面