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「鬼金棒」才喊漲…公平會要查了　老闆曝內幕大罵：要我自己吸收

▲▼鬼金棒被查水表了。（圖／翻攝自鬼金棒臉書）

▲鬼金棒2月喊漲價，老闆遭公平交易委員會傳喚調查。（左圖／周姈姈攝；右圖／翻攝自鬼金棒臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台北人氣拉麵店「鬼金棒」老闆2月時曾宣布，因為維持相同價格8年，在萬物齊漲的情況下，最晚4月、5月時會調漲商品價格，不料事隔1個多月，他因依疑似違反《公平交易法》，遭公平交易委員派人調查，要求說明漲價原因，讓他苦笑「上游進貨大廠都在漲價，小店家漲價要被調查，到底是搞什麼飛機」。

鬼金棒老闆29日在臉書粉專表示，他2月時說因為萬物齊漲，4月或5月可能要調漲，就被公平交易委員會請去說明了，要他提出進價變高的證據，「明明，油一桶九百，雞蛋都漲一塊了，麵粉也漲」、「你要我們小賣業者說明後，還是覺我不能漲價，要我自己吸收」。

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▲▼「鬼金棒」才喊漲才喊漲　老闆涉違公平交易法遭傳喚。（圖／翻攝自臉書）

▲公平交易委員會要調查漲價原因。（圖／翻攝自臉書）

他最無奈的不是被人檢舉，而是他只是在臉書粉絲團公開說明，說成本都漲價，商品可能調漲，結果就被調查了，「我是建議公家單位主管如果不了解民生用品是否調漲，應該要給他們考績乙等，上次不是一個新聞麵線20元都出來了」。

他最後說，上游進貨大廠都在漲價，小店家漲價卻要被調查，「好笑的是，老店調漲要被查，新開的店定價貴點沒事，到底是搞什麼飛機」、「你連基本薪資、勞健保也都漲，你要我怎麼吸收，公家機關可以全部人考績乙等，這樣應該會省不少，真XX傻眼」。

鬼金棒老闆今年2月宣布，由於1月細算所有人事、食材、光熱水電及勞健保等成本，發現薪資要調漲，二代健保及房租等也漲，加上店內維持相同價格8年，在萬物齊漲的情況下，已必須要調整價格，待成本統計後，預計最晚4月才會正式漲價，希望大家見諒。

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