美「國家民主基金會」訪台　陸：打民主幌子「賣鼓動分裂毒藥」

▲美國「國家民主基金會」會長威爾森訪台，接受總統蔡英文接見。（圖／總統府）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國「國家民主基金會」會長威爾森（Damon Wilson）近日訪台，並接受總統蔡英文接見。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌表示，該組織號稱「第二中級局」，現在打著所謂民主的幌子前往台灣，葫蘆裡賣的不是民主的良方，而是鼓動分裂的毒藥。

汪文斌指出，美國「國家民主基金會」（National Endowment for Democracy）號稱「第二中情局」，自稱非官方、非盈利，實際上卻長期受美國國會和白宮資助，打著所謂民主旗號，在世界各地從事價值觀滲透，顛覆破壞別國政權，煽動反政府運動等不光彩的勾當。

汪文斌提到，近年來橙色革命、茉莉花革命、香港修例風波、泰國此前的反政府示威等多國多地發生的顏色革命、局勢動亂和暴力事件的背後都有這個組織的身影。

汪文斌說，這個組織長期勾連多個國家的反政府團體，實際上是美方干涉別國內政，服務自身私利的工具，該組織長期同「東突」、「港獨」、「藏獨」勢力勾連，資助和操控形形色色的反華示威抗議活動，還是諸多涉華謊言謠言的主要製造者和傳播者之一。

▼大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

汪文斌還說，該組織官網公開的數據顯示，僅2020年一年，該組織就向近70個涉華項目提供了1000多萬美元，用於推動各類危害中國政治社會穩定的活動落地。2004年到2020年的10多年間，該組織向各類「東突」組織提供了875.83萬美元的資金，是挑動資助反華分裂活動的專業戶和大金主。

汪文斌強調，這個組織的負責人現在打著所謂民主的幌子前往台灣，葫蘆裡賣的不是民主的良方，而是鼓動分裂的毒藥。

汪文斌並提到，「我們要正告美方，以民主為旗號，替『台獨』勢力站台，服務以台制華戰略的圖謀，過去沒有得逞，現在和將來更不可能得逞。去年美方舉辦的所謂領導人民主峰會慘淡收場，如果美方還想再借民主之名，搞支持『台獨』的政治操弄的話，只會遭到更大的失敗。」

最後，汪文斌說，「我們也要正告民進黨當局，民主不是『台獨』的擋箭牌，更成不了『台獨』分子的護身符，順應包括台灣同胞在內的14億中國人民期盼祖國統一的民心民意，這才是真正的民主之道。民進黨當局『假民主、真謀獨』的政治操弄，只會將台灣民眾推向災難的深淵，必將受到歷史的清算。」