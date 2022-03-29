Toyz放鴿子！開庭前一天跑去打疫苗請假　法官要律師轉告這句話

▲《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz劉偉健涉嫌販賣大麻菸彈遭逮 。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

網路遊戲《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz劉偉健，自今年元月3日從台中戒治所獲釋以來積極返回觀眾眼前，除進行遊戲開播，也拍攝「監獄公道伯」系列，更參與歌手謝和弦直播節目，甚至揚言要賣掉世界冠軍戒指，動作頻頻。未料，今日台中地院準備開程序庭時，Toyz竟以「昨天去打疫苗」向法官請假未出席，僅由委任律師出庭，法官告知，Toyz此舉有「延遲訴訟」之感，提醒全案有人在押，恐造成不利益的狀況。

事實上，Toyz涉大麻菸彈一案，經台中地檢署起訴後，刑九法庭原訂於本月初首開準備程序庭，但當時Toyz與其他涉案人的辯護律師向法官表示，「未充分討論案情，盼將庭期延後」，法官遂再訂於29日開庭；未料，今日出庭的只有Toyz的律師，而另2名涉案人及其委任律師皆沒出庭。

據了解，Toyz告假理由為「昨天去打疫苗」，法官當庭指出，此舉除了讓法院有「延遲訴訟」之感外，對劉與其他涉案人請求調查證據、確認證據能力，以及在押被告，都恐造成不利益狀況，下次開庭將直接進入審理程序，要律師轉告Toyz，在審理前針對卷證內證據能力，以及是否請求調查證據，具狀在審理程序前提出。

回顧案情，Toyz涉嫌販賣500顆二級毒品大麻菸彈，台中地檢署去年9月28日指揮彰化縣警局將他逮捕，訊後依違反《毒品危害防制條例》聲請羈押禁見獲准，刑度從10年起跳，震撼各界。

劉嫌羈押2個月期限已滿後，檢方聲請延押，被法院駁回，法官裁定150萬元交保，不過，檢方認為，劉嫌有使用毒品，聲請觀察勒戒獲法院裁准，因此劉嫌交保後，立刻又被送到台中戒治所，今年元月3日獲釋，全案在台中地院審理中。