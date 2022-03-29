12~17歲青少年25日起開放打莫德納！　1、2劑間隔12週「可混打」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

12～17歲青少年開放接種莫德納疫苗！中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，25日已經行文各地方衛生局開始安排醫療院所提供青少年接種莫德納，不同廠牌mRNA疫苗可交替使用，第一、二劑至少間隔12週，也就是說，是已經打過第一劑BNT，第二劑可以混打接種莫德納。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）24日下午召開專家會議，討論兒童與青少年疫苗政策，結果專家一致認同暫緩5～11歲兒童施打疫苗與12～17歲青少年的第三劑追加劑暫不建議接種，另一方面，通過莫德納疫苗可用於12～17歲青少年的基礎劑（1、2劑）接種，莫德納與BNT可混打。

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12~17歲青少年，原本僅開放BNT用於基礎劑，ACIP會議專家同意莫德納疫苗也可用於基礎劑接種；而且不同廠牌mRNA 疫苗可交替使用，也就是說，青少年可以混打BNT與莫德納疫苗。

指揮中心當時表示實施時間尚待行政作業公告，不過包含台大醫院等醫療院所已經陸續開出青少年莫德納門診，莊人祥說明，已經在3/25行文各地衛生局，所以地方衛生局這邊會再發文各縣市醫療院所，應該陸續會開始提供12～17歲青少年有關莫德納疫苗部分。

莊人祥也提到，不管基礎劑或基礎加強劑，都可用於不同廠牌mRNA疫苗交替使用，目前第一、二劑間隔至少12週，這部分請醫療院所在提供之前，也要充分告知接種莫德納疫苗保護效益跟可能產生心肌炎、心包膜炎的風險，還有接種後注意事項，最主要也必須取得家長同意，經醫師評估始得接種。

ACIP會議結論中也提到，青少年接種莫德納依中文說明書核准劑量與接種時程，建議接種兩劑，每劑 0.5ml (100mcg)；根據國外研究及監測數據顯示，延長第二劑接種間隔可能會減少心肌炎發生比率，且不影響抗體及細胞性免疫，爱建議兩劑間隔12週（同現行12～17歲 BioNTech COVID-19 疫苗兩劑接種間隔）。