蔡依林曝「產前憂鬱」！為罕病童發聲　全聯就能捐零錢

▲蔡依林為罕病童發聲，邀民眾加入「愛，從1開始」零錢捐做公益。（圖／全聯提供）



記者林育綾／綜合報導

台灣有超過18,000個罕見疾病的家庭，7成以上無法治癒，全聯邀請天后蔡依林為罕病童發聲，邀民眾響應「全聯零錢捐」計畫，透過零錢或PX Pay捐出福利點數就能做公益。蔡依林也透露，自己距離上張作品時隔4年，心情就像「產前憂鬱」，不過生活方面無憂且充實；接觸罕病童後也說，「他們和我們沒有不同，希望大家可以給罕見疾病的孩子更多的關注與理解。」

罕見疾病基金會從2002年開始推展罕病校園宣導服務，截至2021年已辦理近千場的宣導活動，協助孩子順利進入校園。學習環境的不友善、疾病導致的歧視、以及照顧壓力所帶來的經濟困境，都是罕病兒童處於弱勢的原因。這次拍攝公益影片，罕見疾病基金會找來過去曾多次與本會合作的導演符昌鋒操刀，紀錄蔡依林和罕病孩子自然的互動過程。

蔡依林在記者會上感性地分享，「第一次和這麼多罕病孩子做烘焙，是一個很難忘的經驗，看見他們專注的眼神，很開心地享受做蛋糕的樂趣，同時也被他們很直接、熱情的講話方式給融化，他們和我們沒有不同，希望大家可以給罕見疾病的孩子更多的關注與理解。」

▲▼超過千家的全聯門市皆有設置「愛心零錢箱」協助募款，提供民眾小額捐款的便利管道，也提供PX Pay愛心捐款平台。（圖／全聯提供）

罕病的孩子不只生理需要照顧，心靈更需要協助，罕見疾病基金會創辦人陳莉茵表示，罕見疾病基金會20多年來致力於社會大眾宣導，開辦音樂與才藝班、藝術繪畫培訓班、多元成長營隊等課程，幫助孩子增加不同的人生體驗。

去年因為疫情，繪畫課程、合唱團、才藝班以及棒球隊都轉以線上教學，從中更深刻體悟到偏鄉與重症孩童在學習上的困境，今年更希望透過「罕病弱勢兒童助學培力計畫」提供更多重症與偏鄉的罕病孩子更多的學習資源與管道。

基金會第5度和全聯福利中心合作，透過這幾年的善款挹注，讓基金會有更多資源來辦理多樣豐富的課程，進而提升孩子的學習及創造力，他們的改變與成長也是有目共睹的。全聯還提供OFF COFFEE的公益平台，讓病友的藝術創作呈現在咖啡杯套上，推出21款限量藝術咖啡杯套，讓大眾看見他們的努力。

▲全聯也率先捐出1000萬點福利點數（等同於現金100萬元）響應零錢捐活動，希望帶動全民一起做公益。（圖／全聯提供）



全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全台超過千家的全聯門市皆有設置「愛心零錢箱」協助募款，提供民眾小額捐款的便利管道，也提供PX Pay愛心捐款平台，現在PX Pay已突破800萬次下載，利用通路力量，呼籲民眾用PX Pay也可以輕鬆捐出福利點數做公益。全聯也率先捐出1000萬點福利點數（等同於現金100萬元）響應零錢捐活動，希望帶動全民一起做公益。

此次活動將於4月1日正式開跑，全台全聯福利中心PX TV將播放的愛心呼籲影片，以及蔡依林的店頭海報與宣傳小手冊，並在北中南公車車體，會有蔡依林與罕病孩子的平面廣告露出。邀民眾4/1至6/30到各地全聯福利中心，投下手邊零錢或捐出發票，或是透過線上信用卡捐款以及手機PX Pay捐出福利點數，就可以跟蔡依林一起幫助罕病兒童，讓他們快樂學習。