威爾史密斯「笑完才揍人」！律師見他1舉動納悶：愛老婆還是怕老婆

▲威爾史密斯驚世一巴掌。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

威爾史密斯（Will Smith）昨日在奧斯卡金像獎典禮上，不滿克里斯洛克（Chris Rock）對潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）開玩笑，衝上台給他一巴掌，引起全球震驚，經常在臉書評論時事的律師李怡貞觀察威爾史密斯的舉動，納悶地問「到底是愛老婆還是怕老婆呢？」

李怡貞昨日先是在臉書轉發威爾史密斯呼巴掌瞬間的相片，表示「怎麼會有那麼愛老婆的囊（男）人？！！對比今天開侵害配偶權的案件...」，隨後另發文說「大家仔細看影片，一開始老婆在不爽翻白眼，史密斯還正在大笑，之後就上台揍人了…到底是愛老婆還是怕老婆呢」。

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▲威爾史密斯與老婆潔達蘋姬。（圖／路透）



不少網友則留言表示，「這一掌不打，回家就是Will被老婆打」、「我想他後來發現他的太太真心的覺得受傷了，所以才上台揍了主持人」、「應該是本來覺得一點玩笑沒什麼，但發現老婆走心了⋯⋯才打人」、「這叫作男人的求生慾」、「可能看到妻子受傷的神情吧，才反應過來」。

也有人說，「不管是愛老婆還是怕老婆，他都做到了無條件支持另一半，這才是真男人」、「不管是愛還是怕，我都覺得他很讚」、「至少他上台了，勇氣可嘉」、「最後護老婆的行動，超MAN」。