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拜登2023年將提高「超級富豪」稅收　增加國防支出到23兆

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登將在2023年增稅，將提高國防和警察的支出。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）28日宣布，2023年度的聯邦預算，將對超級富豪或企業增稅，同時為國防部和司法部門，增加數十億美元的新支出，另外提交給國會的預算報告，還同時要求未來10年的減少1兆美元的聯邦預算赤字，這部分財源，將透過把公司稅率從21%增加到28%取得。

根據CNBC報導，這一稅率受到進步派民主黨人的青睞，但遭到主要溫和派的反對，另外拜登還提議，對收入最高的 0.01%的人和財產超過1億美元（約新台幣28億）的家庭徵收 20% 的新最低稅。

由於2023年預算重點將從「新冠肺炎安全網」轉移，所以取而代之的會是用於解決犯罪與公共安全需要，以及俄羅斯侵略烏克蘭後，造成的全球危險。

國防預算預計將增加310億美元，達到8130億美元（約新台幣23兆），其中69億美元將用於北約、歐洲國防、烏克蘭和反擊俄羅斯的侵略。

▲美國「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）與「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）的軍演畫面。（圖／翻攝至U.S. Navy）

▲美國2023年將大幅把軍事支出，增加到新台幣23兆元。（圖／翻攝至U.S. Navy）

用於打擊國內犯罪的支出將超過320億美元，其中包括司法部的超過206億美元，另外32億美元撥款給州和地方執法使用，以及僱用警察，大約106億美元用於全球衛生安全，其中包括新冠肺炎以及未來的流行病。

主要被加稅的對象，將公司稅率從目前的 21% 提高到 28%，將最高個人稅級提高到 39.6%，對收入「最高的0.01%者」和「財產超過1億美元的家庭」徵收20%的最低稅，即所謂的「億萬富翁最低稅」。

廢除對石油和天然氣生產商和加工商的「多項稅收減免」，稅收附帶利息作為固定收入，填補了所謂的「附帶利息漏洞」，結束對同類交易收益的稅收延期。

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