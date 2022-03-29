餐飲群聚連爆！醫揭「1個壞習慣」釀禍　基隆小吃店還有潛在感染者

▲台灣本土疫情再起，目前有11條不明感染鏈。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣近期接連爆出本土群聚，其中基隆小吃店群聚也讓人擔心。中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，以目前國內不明感染來看，基隆這條是最危險的，「不知道已經傳多少人出去社區趴趴走，可能還有潛在感染者」，這也顯示「餐飲場所」防疫還很重要。而且他也提到民眾都有「一個壞習慣」，導致自己陷入染疫風險。

針對本土疫情，黃高彬表示，現在最重要的就是「餐飲場所戴口罩」的問題，包括之前嘉義婚宴群聚到這次基隆小吃店群聚，「民眾都有一件事情做不好」，就是沒在吃飯的時候，依然不把口罩戴好，尤其很多人一進餐廳就脫口罩，吃完也沒戴上口罩，就繼續聊天，其實這樣傳播風險很高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於幾起群聚導致防疫管制放寬延後，指揮官陳時中也宣布口罩措施延長到4月底。對此，黃高彬也坦言，一定會有所影響，但就算之後疫情慢慢穩定，口罩還是不能全面解封，因為這也是最貼身的防護，反而入境檢疫天數縮短還是可行的。

國內目前累計11條不明傳播鏈，包括「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者和台東池上因症就醫確診者。」

▲基隆小吃店群聚衍生到二信高中。（圖／記者郭世賢翻攝）

黃高彬表示，目前就是基隆小吃店最危險，現在已經累計39人確診，其中包括員工、顧客，又衍生到顧客的孩子、學校同學等，代表可能還有潛在的感染者，尤其員工每天接觸的消費者一定很多，這是非常麻煩的問題，「可能已經不知道傳給多少人到社區趴趴走了。」

而在防疫上，黃高彬也強調，現在很多人在餐廳吃飯都還有一個壞習慣，就是一進餐廳就把口罩拿下來，這時候沒事一定就開始聊天，吃完飯又不把口罩戴好，這都會增加染疫風險。

黃高彬提醒，現在面對國內疫情，還是要很謹慎，最重要還是餐飲口罩問題，現在還沒本錢跟病毒共存。而在解封方面，黃高彬強調，如果全面開放，可能導致醫療量能不足，因為不可能把專責病房都空出來，這樣會影響到一般需要就醫的民眾，而且國外疫情目前還是嚴峻，要全面解封還早。