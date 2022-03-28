不明傳播鏈增至11條！陳時中：要再觀察10天　憂基隆群聚地緣複雜

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增34例本土個案，而新北中和和台東池上又爆不明感染個案，目前國內待釐清傳播鏈也增加至11條。除了先前的基隆小吃店群聚、桃園大潭電廠等，今天新北中和和台東池上又分別新增1例不明感染源個案。而指揮官陳時中也直言「最關心的還是基隆的傳播，因為牽涉地緣性比較複雜。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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目前國內待釐清傳播鏈總計有11條，包括「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者和台東池上因症就醫確診者。」

對於目前各地疫情多點散發，到底是檢疫天數縮短或社區有潛藏確診數一次爆發，媒體追問觀察期要到什麼時候？陳時中表示，起碼都要再觀察10天左右。

陳時中說，最關心還是基隆傳播鏈，因為牽涉到地緣性稍微比較複雜，所以這是需要積極控制的，至於移工確診人數雖然比較多，但以往京元到現在都有匡列隔離經驗，經濟部、勞動部以及地方衛生局、警政單位一起來，有經驗比較能控制好。

桃園大潭電廠是移工群聚，主要發生在新竹的移工宿舍，加上擴大匡列採檢，目前累計63名確診。而基隆市警察小吃店相關群聚累計39人，全市1115名警察匡列普篩，市長林右昌則要繼續居家隔離10天。

高雄化工廠和樹林科技廠也分別新增2例個案，高雄化工廠累計21人染疫，樹林科技廠累計24人。另外，三重業務員案22701相關接觸者新增2名確診。台東不明感染群聚也新增2例，加上昨天4例確診，累計6人，目前感染源還在釐清中。

而新北中和個案是案22944，因先生身體不適送急診，醫師診斷後需要留院觀察，案22944因陪病篩檢發現確診，Ct值33.7，等待二採跟血清檢驗。台東個案是案23029，是一名50多歲女性，因發燒喉嚨痛、頭痛採檢陽性。