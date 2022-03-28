一句話引發影帝揍人⋯博客來推薦「這本書」網讚：小編動作太快

▲威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮揍人，博客來小編跟上時事推一本書。（圖左／路透；圖右／翻攝自博客來臉書）

記者林育綾／台北報導

威爾史密斯在台灣時間28日舉辦的第94屆奧斯卡典禮上，因為頒獎人克里斯洛克的一句話，憤而衝上台揍人，引發全球熱議。而博客來小編也立馬推薦剛上市的新書《別人怎麼對你，都因為你說的話》，網友看了也紛紛讚「小編動作真快！」、「每次都跟很快！」

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▲威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上，突然上台給了克里斯洛克一巴掌。（圖／路透）

《第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮》台灣時間28日上午登場，但在典禮中，威爾史密斯突然上台給了克里斯洛克一巴掌，轉播也立刻消音。起因是克里斯洛克在奧斯卡頒獎典禮上，拿威爾史密斯的太太潔達蘋姬史密斯開玩笑，要她去演《魔鬼女大兵 G.I. Jane》，嘲笑潔達蘋姬史密斯的光頭，讓威爾史密斯暴怒，甚至一開始還有人以為是演的。

威爾史密斯揍人消息佔據各大新聞版面，引發全球熱議，他隨後也為了暴力公開致歉，引發支持及反對兩派人馬議論。而博客來小編也立馬在粉絲團推薦剛上市的新書《別人怎麼對你，都因為你說的話》，提到「有時無心的一句話，甚至足以改變一個人的命運」，搭上奧斯卡時事。

▲威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮揍人，博客來小編跟上時事推新書。（圖／翻攝自博客來臉書）



該書由資深心理學導師黃啟團撰寫，內容簡介提到，「為人正直是優點，但說話太直就是缺點。沒有人願意親吻批評自己的嘴唇，只有懂得好好說話，人生才能走得更高更遠。」

博客來也引用書介分享，「語言如同刀劍，既能成就人，亦能傷人。有時候無心的一句話，甚至足以改變一個人的命運。話每個人都會說，但究竟該『怎麼說』，才能為我們的人生發揮最大的助益呢？會說話的人字字珠璣、直達人心，不靠虛浮的話術，而是洞悉真實的人性。我們總想靠著語言改變他人，但卻忘了每個人的固執，都藏著一段無法磨滅的人生履歷；每個人的一言一行，都包含著自己對世界的理解，若能夠掌握對方根深蒂固的認知邏輯，只要簡單的幾句話，就能輕鬆改變一個人。」

網友看了也紛紛讚，「小編很跟上時事」、「不得不再次驚嘆小編的手刀速度，即使在下大雨的週一也絲毫沒有懈怠！！」、「小編真的很會耶」、「小編每次動作都很快」。