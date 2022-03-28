2女漂染+燙髮賴帳！消費1萬4誆「回家拿卡」...訊息不讀不回了

記者張君豪／台北報導

汐止警方25日晚間21時許接獲蕭姓女民眾（29歲）報案，她向警方反映在中興路某髮廊遭顧客詐欺，警方調查發現涉嫌人為高女（31歲）及另名身分不詳女子，兩女在23日12時20時許到店消費漂染髮，燙髮後表示金融卡放在家中，兩女謊稱要返家拿金融卡轉帳給業者漂染燙髮花費14050元，但高女事後續藉故無法轉帳，且訊息不讀不回，遭髮廊業者赴派出所提告詐欺。

▲新北市汐止區中興路有髮廊業者反映，兩女指定高檔漂染燙髮消費卻賴帳。（圖／翻攝臉書汐止集團）

業者並透過臉書社團「汐止集團」PO文示警：「新北汐止區中興路某髮廊慘遇霸王染髮！還兩位!!」、「3月23日下午12時左右兩位女生預約本店設計師做染髮漂髮的服務」、「之前就都指定這位設計師做頭髮，所以對她們放下防備心」，未料兩女均指定高檔漂染、燙髮護髮等所費不貲的高價服務，事後藉故以提款卡未帶為由賴帳。

汐止警方指出，目前依規定受理業者提告詐欺案件，經被害人指證，已鎖定高女身分，後續將依觸犯詐欺罪嫌通知到案，並持續追查同行女子歸案。

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