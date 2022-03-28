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社會 社會焦點 保障人權

誆會「通靈」退休校長狂詐1.1億！假法器消業障　豪宅藏現金牆

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹尖石國中校長彭春蘭退休後，與自己的林姓女學生等人合謀，在新竹山區的佛寺中，尋找對象，以鬼神之說，謊稱玉珮、佛像經過開光，能夠「消除業障」為由，高價販售。總計有17人遭騙，得手金額高達上億元。高等法院依詐欺罪將彭女重判13年；民事部分有多人求償，新竹地院判彭女、林姓學生連帶賠償一名易姓被害人135萬多元、另名林姓被害人628萬多元、官姓被害人獲賠3466萬多元。

據了解，彭女過去就曾因宗教發生糾紛，轉任尖石國中校長一職。2015年彭女退休後，開始在新竹地區各佛寺、宮廟或山區遊走，主動接觸年邁可欺、罹患憂鬱、或自己及親友遭逢挫折徬徨無助的被害人，利用其退休校長的身分博取對方信任，待被害人卸下心防後，再聯合自己的學生林女、代課老師吳女等，假扮不同的通靈「老師」，佯稱具有通靈能力、改運解厄神通法力，誆稱被害人有冤親債主，近期將有災禍，需購買鉅額法器珠寶等「消除業障」，讓被害人以為若不購買的話，家人及自身性命將遭受不測。但其實這些法器，都是未經酸液填充處理的A貨，甚至還有以石英冒充的假玉。

除消災解厄外，一行人也會誆騙被害人入股、投資虛構的「寶OO珠寶公司」，陸續詐得300至3000多萬不等款項，總金額高達上億元。得手後，這些錢分別藏於吳姓嫌犯的竹北豪宅，及多筆帳戶內，也會購置不動產、金飾、玉器珠寶等加以藏匿。

▲▼「退休校長」等人假宗教、真斂財案件。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼「退休通靈校長」等人假宗教、真斂財，在豪宅內查獲1.1億現金。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼「退休校長」等人假宗教、真斂財案件。（圖／記者陳凱力翻攝）

地檢署檢察官出動大批警力前往吳女豪宅搜索時，查獲大量成綑的「千元現金牆」，還須出動行李箱、紙箱打包，員警以點鈔機從晚間10點連續清點至凌晨4點多，耗費將近7個小時，才將1.1億元的現金全部清點完畢，另有銀行帳戶內1.2億存款也遭凍結。

一名受害者官姓女子，因為自身與家人健康狀況不佳而身心脆弱，進而誤信彭女謊言，購買多次消災法器、舉辦法會，甚至投資公司股份等，前前後後被詐40多次，金額高達3595萬元，新竹地院判彭女一行人連帶賠償3466萬餘元；另名林姓被害人求償獲賠628萬、易姓被害人獲賠135萬餘元。

另外本案刑事部分，一審法院審理後，將彭女重判有期徒刑16年，林女判刑18年，另外吳女也判刑2年。案件上訴二審，高等法院審後仍認定3人均有罪，犯罪所得高達1億1千餘萬元，將彭女依詐欺等罪判刑13年、林女判刑15年，吳女維持一審的刑度。全案仍可上訴。

▲▼「退休校長」等人假宗教、真斂財案件。（圖／記者陳凱力翻攝）

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