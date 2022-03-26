1台機車自燃「出動4輛中大型消防車」　他疑派遣規則？釣內行解答

▲消防員奮力滅火。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃品臻／綜合報導

看到消防車出勤一次都是好幾台？有網友發文，家裡附近深夜出現消防車和救護車的聲音，到陽台一看發現消防車的陣仗之大，但與起火原因相比，比例似乎有點太多，因此好奇提問，是因為報案人沒有講清楚？還是一次出勤就是需要這麼多車和人力？

該名網友在PTT的Gossiping板上以「消防車一次出勤的車輛都是固定的嗎」為題發文，深夜睡著後，隱約聽見消防車跟救護車的聲音越來越近，最後停在了原PO家樓下，由於從房間看不到事故原因，他因此跑到陽台，發現是一台機車自燃，不過已被水熄滅。

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原PO提到，整場意外「大概將近20位消防員外加2位警察，出動了4台中大型消防車、1台救護車、1台警車加上圖中救護車後面的那台車（應為火場鑑定人員），陣仗如此浩大就為了一台機車，那個比例好像不太對，是因為報案人沒有講清楚，還是說一次出勤基本上就是要這麼多車、這麼多人呢？」

▲原PO好奇消防隊遇到火警的派遣規則。（圖／翻攝自PTT）

文章一出，不少網友們認為，多派幾輛是好事，「寧可多派不要到了不夠用吧？可大可小」、「寧可多派，汽機車這種有油的延燒起來嚴重」、「因為機車靠近住宅，可能有延燒之虞」、「牽扯到住宅、工廠，一個大隊裡面分隊車幾乎都會到吧」。

另外有內行網友留言指出，「一個車組至少兩台消防車（約7人），汽機車住宅火警通常會同時派遣鄰近一到兩個分隊車組，以及至少一台救護車到場」、「各縣市消防局會有派遣規則，依現場火災級數或指揮官判斷會再視情況加派人車」。