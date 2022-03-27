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華泰名品城、遠百竹北、信義ATT4FUN均有足跡　業者清消停業

▲桃園大江,台茂,華泰名品城。（圖／各業者提供）

▲確診者至華泰名品城，業者連續兩天大清消。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情再起，今27日中央宣布本土確診數達83例，飆今年新高，包括基隆、台北、新北、桃園、新竹與台東等地均有大量足跡，而賣場包括位於桃園高鐵站旁的華泰名品城、近期開幕的遠百竹北與信義ATT4FUN均出現確診足跡，據悉業者均已清消，而被點名的信義海底撈火鍋店目前暫停營業。

今新增的83例本土個案，其中大潭電廠部分新增52例。稍早桃園市府也公布最新疫調足跡，包含華泰名品城、瓦城桃園新光影城店、瓦城中壢大江店等，呼籲有足跡重疊者，儘速前往採檢，並自我健康監測14天。

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華泰名品城回應，昨26日傍晚接獲衛生局通知，因確診者於3／24到店，3／25就進行例行性大消毒，加上昨因衛生局通報，也在閉店後多進行一次加強性消毒，連兩天清消措施加上入店落實實聯制、量體溫等，故今明兩天正常營業。

北市衛生局今表示，基隆市本土確診（案22597），於3／23涉及台北市公共場域足跡為信義區ATT4FUN內的海底撈火鍋信義店，已立即通知業者進行環境清消，並匡列66人居家隔離，採檢結果皆尚在檢驗中，並針對該場域足跡重疊對象，發送110則簡訊通知民眾加強自我健康監測。目前海底撈該店仍在停業中，而ATT4FUN賣場其他區域正常營業。

新竹縣政府今也公布所掌握的疫調足跡，其中有確診者在3／22晚上7點至8點在遠百竹北的餐廳用餐，對此業者回應，接獲通報後，該7樓餐廳隨即於3／27下午3：45提前結束營業，並進行全面清消，且安排餐廳員工及清潔人員進行篩檢。遠百竹北則將於今閉店後晚間00：00進行全館清消，目前全館均正常營業，並配合新竹縣衛生單位規範執行後續作業。

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