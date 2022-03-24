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大陸 大陸焦點 特派現場

海底撈去年虧損186億元　曾一口氣關300間店求生

記者黃翊婷／綜合報導

知名連鎖火鍋店海底撈去年11月宣布關閉300家門市，理由是因為快速擴張造成經營無法達到預期目標。海底撈昨日（23日）晚間公布2021年財報，去年營收人民幣411.1億元（約新台幣1843億元），同比增長43.7％，全年淨虧損人民幣41.61億元（約新台幣186億元）。

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈2021年淨虧損人民幣41.61億元。（資料照／記者黃士原攝）

根據《證券時報網》報導，海底撈曾於2月21日發布財報預告，預計2021年全年虧損達人民幣38億元至45億元之間，虧損的主要原因是2021年閉店計畫處置長期資產的一次性損失、減值損失，以及管理階層採取審慎態度，提列減值損失超過人民幣36.5億元（約新台幣163億元）。而海底撈23日晚間公布2021年財報，去年營收人民幣411.1億元，同比增長43.7％，全年淨虧損人民幣41.61億元。

對於過去一年的表現，海底撈表示，2021年是充滿挑戰的一年，新冠肺炎疫情尚未趨緩，未來仍有許多不確定性。另外，依據中國國家統計局資料顯示，2021年全中國餐飲收入達人民幣4兆6895億元，與前年相比由負轉為正增長18.6％，兩年平均下降0.5％，還未恢復至疫情之前的2019年水準。

考量到總體經營情況，加上為了提升公司業績，海底撈在去年11月推出「啄木鳥計畫」，採取關閉部分門市、持續推進門市管理體系、完善員工培訓等措施，在門市平均翻桌率低於一天4次以前，不會規模化開設新店，同時在承諾不裁員的情況下，保持員工數量穩定，截至2021年12月31日統計，海底撈員工總數為14萬6584人。

而在今年3月1日，海底撈發布管理層人事任命公告，43歲的副首席執行長兼首席營運長楊利娟調任首席執行長，負責監督集團管理及戰略發展，並繼續推進啄木鳥計畫。海底撈近期也曾公告，實施啄木鳥計畫以來，公司內部管理和營運明顯改善，翻桌率也有明顯提升。

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