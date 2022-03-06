快訊／宜蘭縣府公布旅遊團確診者足跡　匡列63人採檢

▲宜蘭縣府公布確診者足跡。（圖／宜蘭縣府提供）

文／中央社記者王朝鈺宜蘭6日電

宜蘭縣政府今天表示，高雄旅遊團及衍生的同團友人確診個案，曾於2月20日和21日到宜蘭旅遊，縣府下午公布足跡，包含豪客滿鯨豚餐廳等地，並匡列63名店家員工採檢。

宜蘭縣政府衛生局發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心公布有關高雄市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案案20860及案20861衍生的確診個案，包含案20912及案20913共計4名同團友人，曾於2月20日參加屏東東港出發的旅遊團。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局表示，旅遊團於2月20日和2月21日曾到宜蘭旅遊留下足跡，2月20日下午5時至6時於豪客滿鯨豚餐廳（礁溪鄉淇武蘭路162-12號）用餐，當天晚間7時至隔天上午7時30分入住礁溪白宮溫泉渡假飯店（礁溪鄉大塭路34-5號）。

2月21日下午5時至6時於英仕山莊（大同鄉英士村泰雅路3段21巷1號）用餐，當天晚間7時至隔天上午7時30分入住頭城開蘭溫泉飯店（頭城鎮環鎮東路2段357號）。

宜蘭縣府接獲衛生福利部疾病管制署通知後，立即啟動疫調及環境清消，並陸續匡列相關足跡店家員工共63人採檢及自主健康監測，提醒同時段入住及用餐旅客，務必留意自身健康，如有疑慮，可利用社區篩檢站儘速採檢。