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大陸 大陸焦點 特派現場

疫情重擊香港第一季經濟　終結連四季度復甦態勢

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,李家超。（圖／路透）

▲疫情衝擊下，香港經濟再度陷入收縮。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港第五波疫情持續，財政司司長陳茂波27日在網誌上表示，今年第一季充滿驚濤駭浪，疫情兇猛來襲，令香港社會、民生及經濟承受龐大壓力，「失業率會繼續攀升，出口增速將放緩等，首季經濟無可避免將陷入收縮，打斷之前連續四個季度復甦的勢頭。」

陳茂波指出，雖然第一季陷入收縮，但他對經濟前景有絕對及無比堅定的信心，「只要對大局有準確研判，抓準大勢，積極應對，並把握好國家的發展和支持，便能跨越短期挑戰，邁步向前。」

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

陳茂波提到，有超過100萬名市民受感染，當中為數不少已康復，加上疫情高峰似乎已過，令部分市民或許覺得防疫工作可稍為放鬆，但還有數以百萬計市民積極做好防護、避免受到感染，更重要是有20多萬名年逾70、仍未接種第一針疫苗的長者，這對抗疫工作帶來重大挑戰。

陳茂波說，不能忽略最近不少其他地區相繼放寬防疫措施以至解除入境檢疫要求，香港作為國際城市，如何在貫徹落實「市民健康和生命至上」、「動態清零」及與內地通關等目標的同時，逐步有序恢復與外地聯繫，也是十分實在、需要積極應對的問題。

陳茂波還提到，地緣政治局勢持續緊張、環球通膨升溫和利率趨升等，均困擾環球市場的投資氣氛及情緒，加大本港面對的外圍挑戰壓力。

陳茂波強調，抗疫工作不能急躁和鬆懈，更要有「底線思維」，透過可操作、可持續的動態應對方案，做全面充份的準備，一定能戰勝疫情，推動經濟全面復蘇。

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