　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

林鄭：全民檢測要等待最好時機　沒隔離設施「發現病例也沒用」

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥近日接受大陸官媒《中新社》專訪，她表示，香港全民檢測的細化工作仍在進行，等待「最好的時機」執行，並考慮香港的隔離能力，否則沒有隔離設施，發現病例也不太有用。

林鄭月娥指出，第五波疫情非常嚴峻，每天確診個案停留在高水平，還是不能放鬆，要積極控制疫情，「全民檢測是將確診者找出來，如果無隔離設施、治療設施不夠，早發現也不太有用。」

林鄭月娥提到，經中央支援，她比較有信心，如果往後找到時機做全民檢測，香港隔離設施已經增加很多倍，加上現在醫院管理局有11000多張病床可以收治新冠病人，都給予了她信心。

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,新冠病毒。（圖／路透）

林鄭月娥還說，現在有足夠的隔離設施，對下一步「清零」通關，要做全民檢測，那個時候她就不用擔心無設施來配套這麼大的動作，「很多因素讓政府評估甚麼時候是『最好的時機』，但是未到最好時機，不等於不做其他事，現在很多人都在做快速抗原檢測，也等於一個全民篩查。」

林鄭月娥強調，特區政府每天動員數以萬計的公務員，走到最前線做圍封檢測，在檢疫中心、在疫苗接種中心都有大量工作，不可能是一個「躺平」的情況。

另外，林鄭月娥也提到，對她個人來說，第五波疫情是她5年任期的最後6個月，本來以為這6個月還要做很多總結的工作，但現在只能做一件事，因為抗疫是壓倒一切的任務，所以她現在每天都還是在抗疫。

▲▼ 香港疫情,新冠疫情。（圖／路透）

►超好看「加大版」沙發床才2799元

ET快訊
在台7年韓妞不解「在地人麵線吃法」：大家說我很怪
郵局帳戶超難用「是金融孤兒」！釣出行員苦曝真相
飼主帶貓游泳「大力丟進泳池」　牠想上岸慘被推下水
展榮突公開「我們結婚了」！　女方身份揭曉網暴動
他高空跳傘遭撞腦震盪！「死亡急墜」驚悚影片曝光
吃麥當勞薯條驚見「logo顛倒」！麥胞笑曝真相
雨越晚越猛！一圖秒懂「跳水式降溫」　雨彈炸全台3天
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

熟女接詐騙電話溫柔開導　騙子動了真感情：我會回去自首！

美國再出手！FCC將2家中國企業列入「威脅國家安全名單」

香港新增8841例確診　為近一個月以來首次跌破1萬例

林鄭：全民檢測要等待最好時機　沒隔離設施「發現病例也沒用」

正妹被陸高管「逼當洩慾工具」多次搞大肚子又流產！他涉貪腐自首

香港9成死者60歲以上　官員：長者打不打疫苗「是生與死的分別」

香港特首選舉5月8日舉行　林鄭月娥不回應是否尋求連任

中國培訓思政教師　統一烏俄戰爭口徑做思想引導

美團去年虧156億元　外賣騎手配送成本增加38%

青海凌晨「連發9次地震」最大規模6.0　民眾被搖醒嚇慘逃跑

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

咬爆心愛娃娃媽幫縫補急救　肇事汪焦急等待還站起來看

Monkey淡出N年「棒棒堂男孩→大老闆」　現身Lollipop@F聚會！威廉虧JPM不敢來XD

吃迴轉壽司只花120元就超飽　男大生「狂吃2物」網：是狠人

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

貨車變碰碰車！天兵駕駛狂出包　連撞7次才停好...貨物已掉一半

肖戰「床咚凝視楊紫」：妳怎樣都可愛♥　見她受委屈..霸氣嗆「對我女友客氣些」

熟女接詐騙電話溫柔開導　騙子動了真感情：我會回去自首！

美國再出手！FCC將2家中國企業列入「威脅國家安全名單」

香港新增8841例確診　為近一個月以來首次跌破1萬例

林鄭：全民檢測要等待最好時機　沒隔離設施「發現病例也沒用」

正妹被陸高管「逼當洩慾工具」多次搞大肚子又流產！他涉貪腐自首

香港9成死者60歲以上　官員：長者打不打疫苗「是生與死的分別」

香港特首選舉5月8日舉行　林鄭月娥不回應是否尋求連任

中國培訓思政教師　統一烏俄戰爭口徑做思想引導

美團去年虧156億元　外賣騎手配送成本增加38%

青海凌晨「連發9次地震」最大規模6.0　民眾被搖醒嚇慘逃跑

台南最亮和最安全的參選人合體　加深選民印象

私開職缺給民眾黨人士？北捷澄清：經公開招募

毛巾別用「超過這天數」　專家警告：像馬桶擦身體！

1000戶預售屋「只裝儲熱式熱水器」　他聽傻了！過來人戰翻

不用忌口沒關係！這些小點心天然無負擔，滿足孩子口慾

告示寫下「小心惡犬、惡狗小心」　本尊暴牙睡翻肚笑噴他：很兇猛

散播假消息要關15年！普丁簽署新法案　禁止蓄意公佈政府海外行動

金門隱藏新玩法！穿旗袍逛老街、吃溫體酒糟牛火鍋　晚上夜訪藍眼淚

俄羅斯戰略變了！英國防部：將不顧平民死傷「動用重型火力」

澎恰恰重提光碟案！　盧靚發聲「為什麼又炒」：我才要腦充血吧

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

大陸熱門新聞

20歲男在家自切包皮！下秒急捧命根就醫

大陸空難家屬到場祭奠　救難員立正致意

38歲女「乳房反覆爛掉」炸血水…竟罹全球第一癌

正妹被陸高管「逼當洩慾工具」多次搞大肚子又流產

一夜爆2千多感染！上海：不封城

女護理師突發哮喘！急診室全拒收拖4hrs慘死

東航空難全面展開遇難者身分鑑定、DNA檢測比對

東航墜機10km外發現碎片　疑「墜機前」就脫落

東航事故區發現遺體殘骸及遺物101件 制定開挖方案尋第2部黑盒子

快訊／中國青海省凌晨發生規模6.0強震

22歲女直播主墜機！遺物尋獲一張殘破手寫紙條

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

救命航班變送命！爸媽帶幼女去看病搭上死亡航班

甜美女醫超殺五官萬人朝聖！激似全盛時期邱淑貞

更多熱門

相關新聞

香港9成死者60歲以上　7成超過80歲

香港9成死者60歲以上　7成超過80歲

香港公務員事務局局長聶德權26日表示，第五波新冠疫情已過高峰，仍要觀察，但死亡病例之中，有超過9成都是60歲以上的長者，超過7成80歲以上，「打針與不打針，對長者而言，是生與死的分別。」

新北2天22人確診！　侯友宜宣布即起實施「清明防疫措施」

新北2天22人確診！　侯友宜宣布即起實施「清明防疫措施」

香港特首選舉5月8日舉行　林鄭未對連任表態

香港特首選舉5月8日舉行　林鄭未對連任表態

高雄化工廠群聚累計17！　高中師生復課時間曝

高雄化工廠群聚累計17！　高中師生復課時間曝

一夜爆2千多感染！上海：不封城

一夜爆2千多感染！上海：不封城

關鍵字：

香港疫情新冠肺炎全民檢測林鄭月娥

讀者迴響

熱門新聞

星巴克買一送一　身分證對中即享

斷開福原愛「江宏傑宣布人生喜訊」！時間點就在下月

快訊／今日本土暴增21例　另增82境外

台灣最年輕死囚　罕見槍決照曝光

妻轉性沉迷拍床上片！他驚見1女12男秘密檔案超綠

蕭敬騰領軍獅子LION　團長竟「無預警宣告退團」

打龜號車手「24歲高顏值女兒」正面曝！IG被起底

「16:59過60秒是幾點？」解答曝全場驚：不是5點

ELLA爆料：田馥甄小姐在談戀愛！

千萬BMW i8「停進特斯拉車位」　他氣炸PO車牌

不是停電！麥當勞、小7今晚關燈1小時

他喊「40年房貸只要還20年！」　內行認了

獨家／遭爆卸任《全明星4》藍隊領隊！　錢薇娟親揭未來動向

歐米茄聯名Swatch開賣引發推擠！

獨／鄭伊健台劇開拍陣仗曝光

更多

最夯影音

更多
超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤
連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

咬爆心愛娃娃媽幫縫補急救　肇事汪焦急等待還站起來看

咬爆心愛娃娃媽幫縫補急救　肇事汪焦急等待還站起來看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面