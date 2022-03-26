林鄭：全民檢測要等待最好時機　沒隔離設施「發現病例也沒用」

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥近日接受大陸官媒《中新社》專訪，她表示，香港全民檢測的細化工作仍在進行，等待「最好的時機」執行，並考慮香港的隔離能力，否則沒有隔離設施，發現病例也不太有用。

林鄭月娥指出，第五波疫情非常嚴峻，每天確診個案停留在高水平，還是不能放鬆，要積極控制疫情，「全民檢測是將確診者找出來，如果無隔離設施、治療設施不夠，早發現也不太有用。」

林鄭月娥提到，經中央支援，她比較有信心，如果往後找到時機做全民檢測，香港隔離設施已經增加很多倍，加上現在醫院管理局有11000多張病床可以收治新冠病人，都給予了她信心。

林鄭月娥還說，現在有足夠的隔離設施，對下一步「清零」通關，要做全民檢測，那個時候她就不用擔心無設施來配套這麼大的動作，「很多因素讓政府評估甚麼時候是『最好的時機』，但是未到最好時機，不等於不做其他事，現在很多人都在做快速抗原檢測，也等於一個全民篩查。」

林鄭月娥強調，特區政府每天動員數以萬計的公務員，走到最前線做圍封檢測，在檢疫中心、在疫苗接種中心都有大量工作，不可能是一個「躺平」的情況。

另外，林鄭月娥也提到，對她個人來說，第五波疫情是她5年任期的最後6個月，本來以為這6個月還要做很多總結的工作，但現在只能做一件事，因為抗疫是壓倒一切的任務，所以她現在每天都還是在抗疫。