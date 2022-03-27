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安心褲「邪惡視角」廣告像偷拍！網怒轟侮辱女性　品牌急致歉

▲▼潔絲邪惡視角照引爭議。（圖／翻攝自微博）

▲潔絲在微博發出的廣告照被罵「像偷拍」。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

在21日「國際睡眠日」當天，大陸衛生棉品牌潔婷發布一則安心褲廣告，不過照片卻被網友怒罵是「偷拍視角」、侮辱女性。近日更有人爆料，購買了該品牌的衛生棉後，發現上面竟然有蟲卵！

綜合陸媒報導，潔婷21日在官方微博發布一則貼文，指「穿上潔婷安心褲一起睡個好覺吧」，搭配一張模特躺在床上、由下往上拍的照片，且下半身只穿了安心褲。

貼文發出後引發網友撻伐，怒罵該廣告「不尊重女性」、「視角奇怪，很像偷拍」、「感覺模特完全不知道自己被拍」、「避雷了，畢竟怕用了這家產品被偷拍來做廣告」。

隨著輿論不斷高漲，潔婷近日發表道歉聲明，稱此次事件反映出公司內容及審核流程存在漏洞，已啓動內部程序，優化管理，「我們深刻認識到，對於傳播內容，要堅守潔婷品牌價值觀，擔負社會責任，管理好第三方運營機構，不能有絲毫疏忽。」

▲▼潔絲邪惡視角照引爭議。（圖／翻攝自微博）▲▼潔絲邪惡視角照引爭議。（圖／翻攝自微博）

▲消費者投訴衛生棉上有蟲卵。（圖／翻攝自微博）

除了廣告爭議外，江西贛州的廖女爆料，2019年購買、尚未過期的潔婷衛生棉，近期發現上面有疑似蟲卵樣的顆粒物。照片顯示，多片潔婷衛生棉裡有黑色顆粒物，有的還發黃了。廖女稱，同期購買的其他品牌衛生棉均未出現上述狀況。

對此，客服人員表示，生產工廠都有專門的殺蟲程序，衛生方面肯定沒有問題，如果質疑商品衛生安全問題，可將問題商品寄回來進行質量檢查。

潔婷品牌隸屬於絲寶集團。廖女21日將產品寄回絲寶集團做質量檢測。集團工作人員24日回應稱，目前已排除是蟲卵，顆粒物是高分子，將在幾天後提供完整的檢測結果；此前曾收到過相似投訴，衛生棉發黃與環境潮濕有一定關係。

▼潔絲的道歉信。（圖／翻攝自微博）

▲▼潔絲邪惡視角照引爭議。（圖／翻攝自微博）

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