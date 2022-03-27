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6歲女童突「眼歪嘴斜」！半夜跟人說話　急診醫揭原因

▲桃園市1名3歲謝姓女童今年8月間昏迷被送醫急救後仍不治，全身瘀青且處處傷痕，桃檢複訊後將謝父起訴，並向地院建請重重量刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女童出現幻覺。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

兒科急診醫師吳昌騰分享一位6歲女童小珍（化名）眼球歪斜、歪嘴掛急診，後來經診斷才知吃了過量的止吐藥「Primperan」，導致出現心智上異常行為（幻覺）及錐體外症候群。

吳昌騰26日在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書說，小珍來看診3天前，一開始是發燒、肚子痛、噁心、嘔吐，她先到就近的診所就醫拿藥，家長領回一些退燒藥及腸胃藥，其中包含止吐藥Primperan的水劑。

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吳昌騰表示，小珍19公斤，當時診所醫師建議Primperan每次「喝2cc」，一天3次，這是合理的劑量；但回到家之後，照顧者看錯劑量，讓小珍每次「喝5cc」，一天3次，「這種情況，真的有時候會發生，在兒科急診，我最常遇到是，漏看小數點！例如，1.5看成15…」

吳昌騰指出，結果小珍吃了一天後，根據媽媽轉述，「小珍晚上睡覺突然醒來，看著抱枕說看到蘿蔔」；吃了第二天後，「小珍晚上睡覺，凌晨起來上廁所，小珍在廁所裡，聽起來她像在跟別人說話」；隔天下午，睡覺起來，小珍突然跑去牆壁旁邊，挖牆壁說衛生紙在裡面！

▼女童出現幻覺。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

▲▼受虐兒童,兒童,受害。（圖／pixabay）

吳昌騰表示，小珍來兒科急診，主要是頭向右斜！歪嘴（做鬼臉）、眼球歪斜的情形，病史問完後，似乎診斷就更清楚了，應該吃2cc的Primperan，而小珍吃了5cc！因為Primperan過量的副作用，出現心智上異常行為（幻覺）及錐體外症候群。

吳昌騰說，於是安排小珍住院，還好經過檢查及治療，症狀改善，恢復健康，小珍順利出院回家。他提醒，大家照顧小孩很辛苦，但兒童用藥還是要謹慎，安全第一，劑量要看清楚，不要看錯喔！

吳昌騰解釋，「Primperan」是常用的止吐藥，使用在預防噁心和嘔吐，可能發生的副作用包括疲倦、嗜睡、急性肌張力異常、錐體外症候群、腹瀉、頭痛、噁心、煩躁不安等。

吳昌騰指出，Primperan副作用的發生率，與Primperan「治療的劑量」、「持續時間」相關，其中在神經系統的副作用中，若未遵照指示使用時，意識模糊和幻覺在使用劑量越高的情況下，發生機率會增加。

吳昌騰表示，而比較常被提及的副作用是「錐體外症候群」 （Extrapyramidal symptoms，縮寫EPS），小兒急診有時會遇到病人吃止吐藥（Novamin，Primperan）引起錐體外症候群，症狀可能是歪嘴、向左或右歪頭、眼球歪斜，再加上舌頭外吐或捲曲。

吳昌騰說，若醫師沒想到是藥物副作用時，病人常常會被誤認為是中風或脖子扭到；因此醫師在Primperan的使用上，對於那些曾經引起EPS的病人，用藥時需要特別注意。

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