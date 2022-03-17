少女愛愛後「肚子超痛」掛急診　關鍵2句話曝！醫：黃體破裂

▲吳昌騰表示，有一個各國青少年初戀年齡調查，台灣是16.3歲。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

兒科急診醫師吳昌騰分享一名17歲女孩肚子痛掛急診，後來他得到很關鍵的兩句話，「約3-4星期前月經結束」、「肚子痛是在性行為之後」，確定女孩是「黃體破裂併腹腔積血」。

吳昌騰16日在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書說，這名女孩小華（化名）求診主要的問題是下腹疼痛，「醫生，我肚子好痛，可以幫我看一下嗎？」

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吳昌騰表示，他初步腹部按壓，發現小華有明顯的下腹部和肚臍周圍壓痛，「肚子痛是什麼時候開始的呢？」得到「一個小時之前」的回覆。他又問，上次月經結束是什麼時候，「小華跟我說：『這…我不想跟你說』！」

「哇！這種情況，我還真的遇到幾次了！」吳昌騰指出，好啦，這時只好請學妹去問了；學妹問完後，過來診間跟他討論，小華上次月經結束的時候約在3-4星期前，而肚子痛是在「前一個小時的性行為」之後！

▼小華經診斷是「黃體破裂併腹腔積血」。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

吳昌騰說，「約3-4星期前月經結束」、「肚子痛是在性行為之後」，這兩句話很關鍵，答案呼之欲出了，於是他們先穩定小華的生命徵象，做抽血檢驗及尿液驗孕，並且會診婦產科醫師，經婦科超音波檢查後，確定是「黃體破裂併腹腔積血」。還好在給予生理食鹽水輸液及止血藥物，並且追蹤血紅素，後來小華也趨於穩定，因此不用手術。

吳昌騰表示，有一個各國青少年初戀年齡調查，台灣是16.3歲，日本是16.2歲，美國是14.5歲；至於黃體是什麼？卵巢在每個月排卵過後，卵泡破裂，釋出卵子之後所形成黃體，並且製造大量黃體素來穩定子宮內膜，以助於胚胎著床，如果沒有受孕，卵巢上的黃體會在下次月經來之前即萎縮掉。

吳昌騰解釋，黃體期是月經週期的第15-28天，由於黃體內部充滿微血管，尤其在月經來潮後的第20至26天，是黃體最容易破裂的時期；黃體破裂典型的表現是突然發作的單側下腹痛，通常在劇烈的活動（如性行為、運動）後發生，疼痛的特徵通常是尖銳和局部的，強度可能是中度或重度，但是在大量出血的情況下，由於橫膈下血液外滲，病人會出現肩痛或上腹痛。

吳昌騰指出，卵巢黃體破裂的主要問題是造成腹腔內出血，如果是大量出血，病人血紅素會快速下降的，生命徵象會改變，這時需要輸血並且安排手術治療；病人出血量若是不多，經醫師給予點滴及止血藥物治療後會自動停止出血，這時就可以不用手術。