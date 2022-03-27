桃園埔心國小慶80生日　「永遠第一獎」傑出校友現身

▲埔心國小慶80生日，「永遠第一獎」校友李春江(右一)現身。（圖／埔心國小提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區埔心國小26日舉行80週年校慶運動會，歷屆校友和地方人士以及學子，千人同慶，場面熱絡。校長吳臻幸表示，為讓80年老校重現風華，以迎接航空城重大建設開展，市府團隊及教育部共挹注7,914萬7,000元協助學校建設改善環境，「公共化幼兒園新建工程」預計於今年7月完工後開辦。

▲梁寶丹校長、朱麗梅校長、王月卿校友、黃建亨校友、吳臻幸校長、李春江校友、游銘頡籌備會主委、邱傑校友(由左至右)出席校慶活動。（圖／埔心國小提供）

埔心國小慶80歲生日，邀請傑出及歷屆校友回娘家，第一屆校友李春江，當年以學號第一號、第一名畢業，被喻為是「永遠第一獎」；於金融業服務多年、曾擔任要職退休的傑出校友黃建亨、資深媒體人也是知名兒童文學家邱傑…等傑出校友，今天都以感恩之心出席母校校慶。

校方表示，埔心國小多年來，培育出在學術、藝術、文學及政治等各領域發光發熱的學子，也有企業家、將軍、法官、醫師、校長，縣府時代的前教育局長李阿成、現任市府農業局長郭承泉也是埔心國小校友，該些立於各行各業、認真本份表現傑出的埔心校友，讓今日的埔心國小引以為榮！

埔心國小創立於民國30年（日治昭和16年），校方為舉辦「80週年校慶運動會」，為呈現不斷融合文化傳承與教育創新的意象，設計80週年LOGO圖徽，特別結合學校特色課程「二十四節令鼓及躲避球運動」，展現校慶主題「傳承埔心、創新埔心」意象。

校慶系列活動自去年的校慶LOGO及主題徵選開始，展開一連串紀念物圖案徵選、埔心八景票選、快閃舞蹈及329的踩街活動、邀請社區團隊演出及傑出校友演講、校友與在校生藝文聯展等動靜皆宜的活動；此外，學校同時辦理校史室揭牌儀式，邀請校友們相邀返校話當年，欣賞80年來保留的學校珍貴文物，回憶求學當年點滴。