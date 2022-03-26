全球傳動科技停工！2確診者出入「這間超商」　新北急發540封簡訊

▲全球傳動證實員工染疫。（圖／翻攝自官網）



中央社

新北市府今天表示，全球傳動樹林廠累計20名員工染疫。此外疫調發現，另有2名確診者在不同時段出入中和統一超商和捷門市，發出540封簡訊，呼籲同時段曾前往的民眾儘速篩檢。

新北市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋下午在市府主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，公布新北今天新增11例確診。

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衛生局指出，全球傳動樹林廠染疫員工今天有10名確診員工，為案22691至案22700，為8名男性、2名女性；其中9人為本國籍、1人為外國籍。居住地分別在新北市樹林、土城、三峽、永和、泰山，案22691居住地則為桃園市。

侯友宜說，全球傳動科技已暫時停工，要在這一波疫情清理完畢後才能復工，員工則須持篩檢陰性證明才能進廠。

衛生局同時公布另外2名新增個案，案22639是住中和區20多歲男性，已接種3劑疫苗，25日發燒用家用快篩劑呈現陽性，至醫院PCR（核酸檢測）陽性，檢測Ct值17.2；案22701是住三重區30多歲女性，已接種2劑疫苗，25日因陪病前往醫院採檢，PCR陽性，Ct值12.7。2名個案都收治專責病房隔離治療，並疫調匡列接觸者，居家隔離安排採檢。

新北市並公布，確診者案22598、22639的足跡，曾於不同時間前往中和區的統一超商7-11和捷門市（中和區和平街），衛生局發出540封簡訊，呼籲同時段曾前往的民眾儘速篩檢。

侯友宜說，昨天公布住中和區的案22598，所匡列8人採檢都是陰性，其工作職場擴大採檢1185人，也都是陰性。