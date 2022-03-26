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社會 社會焦點 保障人權

台中虐嬰案說明會　業者側門開溜家長怒擋車...要市府公布真相

▲▼華興托嬰中心虐待多名幼童，市府卻僅停辦1年，家長砲聲隆隆要求市府公布真相，不要包庇。（圖／時代力量提供）

▲▼華興托嬰中心虐待多名幼童，市府卻僅停辦1年，家長砲聲隆隆要求市府公布真相，不要包庇。（圖／時代力量提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市華興托嬰中心先前爆發虐童案，市府裁罰3名托育人員，並下令托嬰中心停辦1年，業者上午召開閉門家長說明會，但家長們質疑虐童人數到底有多少？托嬰中心為何只提供10天影片？但列席的社會局人員和業者互推皮球，家長會後發出沉痛聲音，要求市府盡早公布真相，不要包庇。

▲▼華興托嬰中心虐待多名幼童，市府卻僅停辦1年，家長砲聲隆隆要求市府公布真相，不要包庇。（圖／時代力量提供）

家屬劉先生與張先生都表示，社會局跟業者對於為何依法應查扣30日的監視器影片，最後扣了10天，而且部分影片應有聲音卻沒聲音，部分監視器的影片又有短缺等問題互推皮球，都推說不清楚為何會發生這種狀況，非常離譜。

▲▼華興托嬰中心虐待多名幼童，市府卻僅停辦1年，家長砲聲隆隆要求市府公布真相，不要包庇。（圖／時代力量提供）

劉先生表示，社會局只要求業者停辦1年，然而此案情節之重大，不只1名且連續多天的虐嬰案件，社會局應依法要求停辦或廢止設立許可。

▲▼台中華興幼兒園連環爆出虐嬰案，家長要求市府公布真相。（圖／吳佩芸提供）

▲台中華興幼兒園連環爆出虐嬰案，家長要求市府公布真相。（圖／吳佩芸提供）

家長梁小姐表示，去年向社會局檢舉時，當時負責此案的社會局官員，僅以黃姓托育人員對單一嬰兒施虐為由裁罰結案，不但沒有一併通知所有嬰兒家屬，並未即時召開說明會，也沒有完整觀看所有查扣影片，到目前社會局都無法清楚說明為何會出現如此誇張的虐嬰情節。

▲▼台中華興幼兒園連環爆出虐嬰案，家長要求市府公布真相。（圖／吳佩芸提供）

▲王姓家長看了新聞才知道，自己4個月大女兒因為哭鬧被關在儲藏室。（圖／記者白珈陽翻攝）

張先生也表示，社會局調查報告迄今不願意對家長公開，究竟是社會局說的5名嬰兒受虐，還是家長們自行調查後認定的8名，以及為何出現前述包庇情節，都不願意對家長們公開說明。

時代力量南屯區主任吳佩芸表示，此案時隔1年社會局才開始調查，已十分離譜，再者，依兒少法及托嬰中心相關辦法規定，都有要求當托嬰中心發生虐嬰事件，就算只有單一個案，社會局都應該監督業者對所有家長召開說明會，更何況此案是連續、多名嬰兒受虐，而且遲開1年的說明會，卻只通知部分家長？

吳佩芸表示，今天有家屬想進場了解卻被業者阻擋在外，社會局官員也只是躲在幼兒園裡面，說他們只是來列席而已，社會局負有督導、監督業者的責任，怎麼會只是來列席卻絲毫無作為？

面對業者最後草草結束會議並驅車離開，家屬強烈不滿，要求社會局應該再擇期召集業者、受虐嬰兒家長及相關家屬們召開會議，完整說明清楚整個起事件的調查過程。

社會局表示，經全面調查，華興托嬰中心3名托育人員不當對待多名幼兒，各加重裁罰15萬元並公告姓名，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員；托嬰中心負責人因照顧管理疏失，加重裁罰30萬元，托嬰中心停辦1年並公布名稱及負責人姓名。

社會局已主動告發3名托育人員，將相關事證送交相關司法單位，全案由檢察官指揮偵辦中，因偵查不公開，相關人員不得透露案情，社會局已就行政違法事由裁罰，刑事責任部分由司法機關依程序處理。

針對家長質疑監視器畫面不全，社會局表示，因爲托嬰中心作業問題，去年查扣到的畫面為10天。另外，家長要求公布調查報告，社會局強調，依據兒少權法第66條規定：「依本法訪視、調查兒童及少年或其家庭…知悉之秘密或隱私，應予保密」，但社工都有個別與家長說明。

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