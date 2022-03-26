從來不避孕！女友經期延遲卻「完全不擔心」　他懷疑：隱瞞我這事

▲女友多次經期延遲卻老神在在，讓原PO不禁懷疑。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者謝欣辰／綜合報導

若沒有計畫要生小孩，大部分的情侶都會做好避孕措施。但有位網友在《匿名公社》表示，自己跟女友從來沒避孕，但讓他納悶的是，就算女友經期延遲了「卻一點都不擔心」，讓原PO非常困惑。

原PO說道，自己跟女友已經交往數年，是以結婚為前提也有意要共組家庭，「但卻有件事在我心中不得其解」，原PO表示，自從跟女友發生性行為以來，「從來都沒有避孕過」，因為同居所以確定對方沒服避孕藥，「我問她不用戴套嗎？她都說現在是安全期，不然就是說自己經血少不易懷孕」。

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但原PO納悶的是，女友爸媽明確的說過不允許先有後婚，所以有時候女友月經延遲，原PO超緊張趕著去買驗孕棒，「但女友卻老神在在，說晚個幾天都正常」這讓原PO不禁懷疑，「女友是否知道自己不孕」，因為也曾跟對方討論過生小孩，但卻得到「兩人生活顧好也能幸福」的回應，原PO身邊的朋友甚至認為，「有可能是人流多次，造成不孕」。

原PO覺得，女友的過去他完全不介意，但自己真的很困惑，「不知道該怎麼開口問她」。貼文一出，網友們紛紛回應，「交往後，就要共同面對問題」，「經期延遲，可以提議陪她去婦科檢查」，「竟然都有結婚共識，那就去做婚前健檢，是很好的方式」，「如果經期再延遲，主動帶她去檢查看看」。