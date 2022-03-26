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比自強快比莒光便宜！這班列車到台東隨買隨有票

▲▼台鐵EMU900型電聯車4/1首航預拍。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵EMU900型電聯車。（圖／記者呂佳賢攝）

文／中央社

台鐵南北迴線往返台東一票難求，不過有班列車，跑比部分自強號快、車資比莒光號便宜，且隨買隨有票，這班神秘列車從彰化開到台東，在山海間留下優雅身影。

去年考上北部大學的台東陳姓女學生，今年寒假因學校社團活動沒有立即返鄉，等到學校活動結束確定要1月29日回台東，剛好是春節連假首日，台北往台東的車票早在台鐵局開放買票時被「秒殺」，銷售一空。

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陳同學告訴中央社記者，她試了好幾次就是無法買到台北到台東的車票，於是想嘗試搭高鐵到新左營再轉台鐵南迴線回台東，上網搜尋發現台鐵的一個「漂亮秘密」。

她說，當搜尋台鐵新左營到台東南迴線的火車時刻表時，越看越高興，「這是我的新發現，應該很多人不知道」。有一班神秘列車在火車時刻表內，一般人不會注意到。

陳同學表示，在時刻表內有班3005車次的區間快車，從新左營到台東，車程2小時52分，竟然比371、317、5319、373等車次的自強號還快到台東，車資僅新台幣245元，比自強號381元、莒光號294元還便宜，「最大亮點是不用搶票，隨到隨買隨有票」。

▲▼台鐵3005車次區間快車。（圖／翻攝台鐵官網）

▲台鐵3005車次區間快車。（圖／翻攝台鐵官網）

「怎麼會有這班列車」點進去看，又再一次驚訝，她說，這班區間快車是從彰化開到台東非對號列車，上午6時18分從彰化開車，中午11時47分抵達終點台東。雖然停靠站比自強號多，但新左營到台東這段路跑得比自強號快，返回彰化的對開列車是3028車次。

台鐵局台東火車站長楊舜安接受中央社記者訪問表示，女同學發現的區間快車是台鐵新購、去年4月開始上路的EMU900型電聯車，去年底配合EMU3000新型城際列車通車後，開始從彰化到台東行駛南迴線。

這列車一列編組是10車廂，總座位數436座，除了被陳同學發現「跑得比部分自強號快」、「比莒光號便宜」、「隨時買得到票」等特色外，還有許多亮點。

包括首次引進「微笑頭燈」、「亮綠色腰身帶」、「好孕到專屬座位」、「最新直立式自行車架 （人車同行）」、「室內LED燈隨環境自動調節」等多項創新服務設施新穎列車，被媒體譽為史上最美區間車。

住在高雄的莊姓民眾經常提著自行車搭這班車到台東。他說，這班車相當漂亮，之前到台東都搭普悠瑪或自強號，沒想到搭區間快車更方便，隨時有票，尤其他喜歡到台東騎腳踏車，「人車」一起搭車相當方便。

列車長蕭燕森說，這3005車次列車去年底奔跑西部幹線到南迴線，沒想到搭車的旅客非常多，但很多都是熟面孔，儼然成為識途老馬的「私房列車」。

▲▼台鐵EMU900通勤電聯車,最美區間車。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵EMU900通勤電聯車被譽為史上最美區間車。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵EMU900通勤電聯車,最美區間車。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵EMU900通勤電聯車,最美區間車。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵EMU900通勤電聯車被譽為史上最美區間車。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵EMU900通勤電聯車,最美區間車。（圖／台鐵局提供）

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