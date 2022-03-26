2個對獎App顯示槓龜！妹子驚「差點錯過500元」　內行揪1關鍵

▲原PO好奇到底有無中獎？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「這樣到底有沒有中獎啊？」一名女網友拋問，打開2個由民間推出的對獎App，其中一張24元發票都顯示「未中獎」，但財政部設計的App卻顯示「中獎500元」，讓原PO一頭霧水。求助文貼出後，網友認為，民間版本更新比較慢，當然是以官方版本為主，若怕忘記換錢，可輸入銀行帳號，下個月就會自動入帳。

一名女網友在臉書《爆系知識家》透露，日前在超商買24元飲料，並將發票存入載具，而昨日統一發票獎號開獎，便好奇打開民間推出的「發票載具」與「雲端發票」App，結果這張發票皆顯示「未中獎」。

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不過，原PO再次打開財政部設計的「統一發票兌獎」App，故事卻神展開，這張24元發票竟中了500元獎項，且另一張也在超商消費115元的發票，也幸運中獎200元。對此，原PO一頭霧水拋問，「這樣到底有沒有中獎啊？」

▲原PO小確幸中了700元。（圖／翻攝爆系知識家）



文章引發討論，網友紛紛解釋，「以財政部的為準，所以有中，他們才是發獎金的」、「500元是雲端，獨立開出來的獎項」、「我也是欸，應該是有中五百啦～我本來以為槓龜了」、「有些App有時間差，有些比較快更新 有些比較慢」、「這個問題我上個月也有發生過，結論是某個App更新比較慢，恭喜中700」、「我已經綁定帳戶了，中了就自己入帳」、「下個月6號看有沒有入帳戶就知道了，你有設定匯入銀行帳號，都不用擔心，有中獎就會自動匯款」。

▼111年1、2月統一發票完整獎號出爐。（圖／ETtoday製圖）

