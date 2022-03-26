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漢堡王連3天送華堡！麥當勞10塊雞塊買1送1　人氣速食優惠懶人包

▲▼漢堡王開學季免費送華堡。（圖／漢堡王提供）

▲漢堡王3月「華堡日」加碼延長。（圖／漢堡王提供）

記者林育綾、蕭筠／綜合報導

週末就是要爽嗑漢堡、炸雞！漢堡王每月26日「華堡日」都有優惠，這次更加碼延長3天，即日起至28日購買指定系列套餐，就能免費獲得華堡一顆；另外麥當勞歡樂送也祭出10塊麥克雞塊「買1送1」；肯德基也有預定快取「加1元多1件」；頂呱呱多項人氣美食買1送1等。

●漢堡王

漢堡王每月26日都有「華堡日」優惠，3月更加碼延長，從3/26-28，只要線上訂購指定華堡系列套餐並輸入「LOVEBK」，或是現場購買指定華堡系列套餐，並出示官方粉絲團貼文或Line推播畫面，漢堡王就再送原味華堡一顆。華堡嚴選100%澳洲牛肉，肉質多汁的漢堡排搭配新鮮番茄、洋蔥、酸黃瓜及爽口蔬菜，受到消費者喜愛。

▲▼漢堡王華堡日。（圖／翻攝官網）

▲漢堡王華堡日優惠。（圖／翻攝官網）

●麥當勞

麥當勞即日起至4/19，使用麥當勞歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「10NUG」，就可享有10塊麥克雞塊「買1送1」優惠。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞10塊雞塊買一送一。（圖／業者提供）

●頂呱呱

頂呱呱即日起至4/15日推出「春暖花開電子優惠券」，包括地瓜薯條、阿勇雞塊、甜甜包、辣味雞翅、35元飲品，同品項「買1送1」，加碼還有「5種招牌雙拼組合下殺73折」，像是有呱呱包加辣味雞翅、呱呱包加地瓜薯條及阿勇雞塊等，通通百元有找，只要到店出示優惠券畫面即可享優惠。

▲即日起至4/21 憑春暖花開電子優惠卷，更有「地瓜薯條買一送一」。（圖／業者提供）

●肯德基

肯德基推出預訂快取「加1元多1件」優惠，只要再加1塊錢就能爽吃！即日起只要使用肯德基預訂快取服務，買XL套餐就可以用1塊錢加購「香酥脆薯」，買桶餐則是可以用1元加購「咔啦脆雞」。

▲▼肯德基。（圖／翻攝自肯德基官網）

▲肯德基預訂快取「加1元多1件」。（圖／翻攝自肯德基官網）

●摩斯漢堡

摩斯為了推廣APP最新「MOS安心取」功能，同時慶祝31周年生日慶，即日起至4月30日祭出冰紅茶、摩斯咖啡多款經典商品5折起，多項人氣商品「買31送31」，還有大份量組數優惠如「買50送50、買100送100、買200送200」等，可跨店分批取、轉贈親友。

●拿玻里

拿坡里推出超狂新品「老饕三角骨」，先點現炸的三角骨外酥內嫩，搭配秘方胡椒粉，鹹香又涮嘴，無論來杯可樂還是啤酒肯定都超適合，即日起全台門市開賣，還有嚐鮮價8折優惠。

▲拿坡里推新品「老饕三角骨」超罪惡。（圖／業者提供）

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