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社會 社會焦點 保障人權

控空服員工會罷工求償3400萬　長榮航空一審「全部敗訴」

記者黃哲民／台北報導

桃園市空服員職業工會2019年發動長榮航空空服員罷工行動，持續20天落幕，長榮航空主張每天罷工造成1700萬元損失，提告要求空服員工會與12位工會幹部連帶求償3400萬元，台北地院今判長榮航空全部敗訴，可上訴。

▲▼桃園市空服員職業工會發動罷工，遭長榮航空求償3400萬元，台北地院一審判長榮航空全部敗訴，工會秘書長周勝凱（左）、監事會召集人胡曉萱（中）與委任律師陳愷閎（右）受訪呼籲長榮航空別上訴 。（圖／記者黃哲民攝）

▲桃園市空服員職業工會發動罷工，遭長榮航空求償3400萬元，台北地院一審判長榮航空全部敗訴，工會秘書長周勝凱（左）、監事會召集人胡曉萱（中）與委任律師陳愷閎（右）受訪呼籲長榮航空別上訴。（圖／記者黃哲民攝）

空服員工會秘書長周聖凱、監事會召集人胡曉萱與工會委任律師陳愷閎等人，今到庭聆判後難掩欣喜，胡曉萱受訪說她也是被告之一，從罷工到現在審判的結果，「我一直覺得很沒有真實性，因為我從來沒有想過，會被一間這麼大的公司，求償3400萬元」，但她從沒懷疑本案罷工合法性，今天宣判結果也再度證實本案罷工是合法的，她對長榮航空喊話「希望公司在疫情這麼嚴峻的情況下，不要再上訴！」

▲▼桃園市空服員職業工會監事會召集人胡曉萱。（圖／記者黃哲民攝）

▲桃園市空服員職業工會監事會召集人胡曉萱，仍為長榮航空現職空服員。（圖／記者黃哲民攝）

同為被告的周勝凱表示，本案從2019年至今纏訟很久，法院建議雙方和解，工會也跟公司表達協商意願，但公司堅持索賠，工會認為罷工合法，「根本一塊錢都不用賠」，所以談不成，如今法院已經證明本案罷工合法，「我們希望，公司不要繼續往上告（指上訴）！」

周聖凱說，訴訟過程中，大家照常工作、生活沒陷入困頓，但都承受很大的心理壓力，畢竟求償金額那麼高，儘管「我們心裡都認為罷工會勝訴」，但是萬一輸掉，公司可能會追加求償金額，因為當初罷工持續20天，公司本案僅求償2天的損失，對一般勞工來講，不可能付得起這筆錢，「這當然也是我們的壓力來源」。

▲▼桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱（從左至右）、委任律師陳愷閎與監事會召集人胡曉萱 。（圖／記者黃哲民攝）

▲桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱（從左至右）、委任律師陳愷閎與監事會召集人胡曉萱。（圖／記者黃哲民攝）

陳愷閎表示，不管是勞動部，還是台北高等行政法院，都說本案罷工一切合法，但工會10幾名成員，仍被資方用高額損害賠償訴訟追殺，，「公司執意對我們進行3400萬元的訴訟」，蔡英文總統曾說勞工要自立自強、要爭取自己權益，本件們工會累積2000人的集體意志罷工、爭取勞動權益，卻被僱主以訴訟方式追殺，「想問問蔡英文總統，難道這就是妳期待，想看到的結果？」

本案源於空服員工會為空服員爭取外站津貼等8項訴求，與長榮航空數度協商未果，空服員工會在談判破局後，2019年6月20日下午4時許宣布罷工，並群聚在桃園南崁的長榮航空總公司大門。

▲▼ 長榮罷工落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲長榮航空空服員罷工。（資料照／記者蔡玟君攝）

長榮航空認為空服員工會發起非法罷工，且阻擋公司人車進出，影響約1000名員工無法正常上下班，進而造成長榮航空每天損失1700萬元，損害公司聲譽、股東與上萬名員工權益，提告要求空服員工會及工會理事長、全體理監事共13位被告連帶賠償3400萬元。

全案一度由北院移轉到長榮航空總公司所在的桃園地院審理，後又移轉回北院審理，空服員工會幹部出庭抗辯並沒故意闖入公司，而是參與罷工的人數太多。北院審理2年多，今判長榮航空全部敗訴。

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