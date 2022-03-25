外交部宣傳「到口國學習？」　台美教育合作哏圖引熱議

▲外交部臉書宣傳台美教育合作。（圖／翻攝自外交部臉書）

記者呂晏慈／台北報導

為了控管敏感詞彙，中國近日字幕審查越發嚴格，將影視對白中的「殺」字紛紛被「口」字取代，讓對白變得很滑稽。外交部25日透過臉書宣傳「台美教育倡議」，製成哏圖表示：「到口國（指中國大陸）學習？來台灣學習！」英文對白則寫著：「Study in West Taiwan？Study in Taiwan」，引發網路熱議。

外交部表示，學語言不單只是聽說讀寫，更要在適當的環境中學習；台灣與美國為了營造自由、透明、開放的語言學習環境、推展華語文及英語教學合作，在2020年12月簽署「台美國際教育合作瞭解備忘錄」，啟動「台美教育倡議」，推動多項語言教育合作計畫，為台美教育合作注入豐沛動能，近日也召開第二次高層對話，共同盤點過去一年多的合作成果。

外交部稱，雖然目前國際旅行不便，台美教育合作仍持續推動不輟，緊密交流。

外交部並列出4點重要進度表示，雙方合作增加美國國務院官方獎學金名額，讓更多美國青年菁英來台學習華語；雙方共同注資擴大美國「傅爾布萊特計畫」在台規模，使台灣成為該計畫全球最大的合作夥伴，每年接待超過200名美國學人或學生來台研習或交流；逐步開展的台美校際華語文合作，以及在美國設立的「台灣華語文學習中心」，為台美華語文教學合作紮根；美國國務院「吉爾曼獎學金」（Gilman Scholarship）海外語言訓練計畫5年增加55位美國青年菁英來台學習華語文並與我學子交流。

外交部表示，將持續與美方及相關部會攜手，透過教育合作，深化台美夥伴關係，全力維護自由民主多元的共享價值。