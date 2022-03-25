雞胗一煮變綠色！她嚇歪直呼「夠噁心」　網歪樓：不要吃龜龜

▲有網友在連鎖超市買到「異色」雞胗，好奇上網詢問原因。（圖／Facebook／爆廢公社二社）



記者隋昊志／綜合報導

不少人看到肉類出現淡淡的綠色光澤，都會憂心肉質出問題，但可能了解真相後，並不用太過擔心。

一名女網友在連鎖超市購買雞胗，回家發現其中一塊雞胗的側面整塊變綠色，讓她直呼「有夠噁心」，將照片PO上臉書社團後發問，「剩下的還可以吃嗎？」

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▲▼有網友在連鎖超市買到綠色的雞胗，好奇上網詢問原因。（圖／Facebook／爆廢公社二社）



原PO的疑問很快獲得解答，不少網友紛紛留言這種情況很正常，「這不是變質，只是沒有處理乾淨而已」、「印象中綠色的膜撕掉就可以了」、「只是有一層皮沒有去乾淨…綠綠的那層皮撕起來就可以吃了喔」、「皮剝掉就好」、「熱水泡著撕掉就好」、「其實大賣場買的，多少都會，只是這塊特別綠」。

其實新鮮的肉品因為含有微量金屬元素，出現綠色光澤是正常的，但由於肉品若是受到微生物汙染的話，同樣也會呈現綠色，因此若是發現肉品出現綠色光澤，可以先聞聞看是否有臭味，或者是出現黏液，區分是不是因為已產生腐敗所導致變成綠色。

但也有不少人歪樓留言，「以為是縮頭的烏龜」、「變色龍這麼可愛為什麼要吃變色龍」、「不可以吃龜龜」、「這是異形吧」、「以為是變色龍」、「以為是鱷魚肉」、「浩克雞胗」。