31歲男「年收千萬」卻找嘸妻！　網點出1關鍵秒懂：沒救了

▲有網友透露自己友人年收千萬，但因忙於工作找不到老婆，引起不少人討論。（圖／示意圖／記者湯興漢攝）



記者隋昊志／綜合報導

不少人將另一半的收入視為能否成家的考量，不過有一名認真工作、年收千萬的粗獷男卻一直找不到老婆，雖然不是沒交過女友，但往往一個月就會被提分手，讓友人十分憂心，忍不住上網詢問，「是不是沒救了」？

有網友在PTT女板（WomenTalk）以「朋友31歲年收千萬卻找不到老婆」為題發文，表示長相粗獷的友人從事市場批發，身高175公分、穿搭不邋遢，今年年收預計上看千萬，房子也是一間一間買。原PO表示，友人雖然有令人羨慕的收入，平常生活卻相當務實，沒有開名貴車，吃也都只吃熱炒，平常沒時間出去玩，每天都在市場工作，可能半年才休假2天，基本上沒有辦法出遠門，雖然交過女友，但都因為工作太忙，交往約1個月就被提分手，這也讓原PO擔心友人，「是不是沒救了」？

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▲▼貼文引發不少人討論。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出不少鄉民分析原PO友人的狀況，「這種有命賺沒命花，賺千萬跟賺基本薪有啥差」、「沒有互動，錢也不見得花得到，女生內外在需求都不會被滿足，當然留不住」、「長期下來沒話題也很難相處，女生很重視互動品質」、「這麼忙，結婚也只是解任務生小孩，生完小孩都丟給老婆或家裡」、「沒救了，沒時間陪人就跟沒有一樣」、「優勢也只有錢而已，無法花時間體諒同理另一半」、「半年休兩天是要培養什麼感情啦」、「除了錢之外看不出你朋友有什麼魅力」。

但也有一派人認為原PO無須擔心，「賺到財富自由38歲提早退休收租，到時不怕找不到女朋友」、「他如果公開年薪千萬應該好快就有人上門了」、「不會找不到，換台車就一堆人貼上來了」、「有錢就會有對象的」、「找員工自己退幕後」、「買台超跑代步，馬上一堆黏上去」。