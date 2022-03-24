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一家人住飯店…半夜濾網詭異狂撞「像有人要爬出」　嚇到緊急換房

▲▼住台東知本某飯店，半夜突遇離奇事件！隔天飯店竟還要收換房住宿差額。（圖／翻攝自爆料公社）

▲女網友抱怨住飯店碰上靈異事件，「風口濾網」詭異上下懸浮晃動。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女網友在爆料公社投訴，她日前與家人到台東旅遊，入住知本一間知名飯店，不料先後發生掛蓮蓬頭的壞掉、排水孔塞住等，甚至「風口濾網」詭異上下晃動，以為「有人要從管內爬出」相當恐怖。對此，飯店業者表示，應該是前一個房客亂調風口，房務人員卻沒有恢復正常，才會出現濾網晃動的情況。

原PO在臉書社團「爆料公社」說，她日前與家人入住台東知本某飯店，晚上洗澡發現浴室掛蓮蓬頭的壞掉、排水孔塞住、備品毛巾邊破掉，心裡就很不爽了，不料凌晨0時更發現「風口濾網」詭異上下懸浮晃動，「當時我嚇到大叫，先生趕緊衝到浴室門口也嚇一跳，以為發生靈異事件，覺得有人要爬下來」。

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原PO指出，他們當時立刻打給櫃檯，櫃檯人員先幫他們換房間，「我趕緊把2個孩子叫起床，半夜換房間睡，孩子嚇到大哭」。她進一步指控，隔天退房時，飯店什麼也沒說，半夜發生這種詭異的事情也沒道歉，最後僅補償住宿券及免除周末差額，讓她覺得真的很離譜。

根據《東森新聞》報導，遭投訴的飯店業者表示，通風口離奇狀況確實不正常，應該是有人（前房客）亂調導致，房務人員卻沒有恢復正常，「房間空調的正常風出來，它是在房間內循環，你把它擋住，風勢必只能從管內循環，所以才會出現濾網晃動的情況」。

業者表示，他們當時有立刻協助房客換房，退房時也給予對方3000元住宿券及免除周末差額，後續也再次致電對方道歉，希望有機會可以再次招待，重新體驗飯店，留下美好回憶。

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