實測口罩版Face ID密技　記住2口訣「秒解鎖」iPhone

記者陳俐穎／台北報導

口罩版Face ID終於上線，也受到許多果粉喜愛，許多網友紛紛分享自己使用感受，有些 人覺得解鎖超快超方便，就算戴安全帽也可以解鎖，但是許多網友表示，角度要找好久才能解鎖，也有成功的用戶分享10字心得，表示只要記住「低頭縮下巴、眼睛瞪螢幕」，就能秒解鎖iPhone，而記者實測後確認，使用這個訣竅後，口罩Face ID跟一般使用Face ID時解鎖速度一樣快。

▲許多網友認為口罩版Face ID解鎖速度較慢。（圖／記者陳俐穎攝）

蘋果口罩版Face ID是跟著iOS 15.4更新時一起推出，不過僅支援iPhone 12與以上機型，因此目前較舊機型的用戶仍無法使用。

▲口罩版Face ID。（圖／蘋果）

有網友在Ptt的iOS版中分享自己的心得，聽人說口罩Face ID跟沒戴口罩時的解鎖速度差不多，不過實際使用發現「蠻卡的」，明明自己的口罩顏色一樣，頭髮瀏海的狀況也差不多，但有時候可以秒解，大部分時候都會卡，需要搖晃或是拿得更靠近才能使用，因此詢問要怎麼樣使用才會更順暢。

而許多網友也因此展開討論，表示可以「低頭收下巴，眼睛瞪手機」試試看，其他網友實測後發現真的有用，可以秒解開，回應原先還以為是「開玩笑」，結果真的有用。

▲記者也實測了口罩版Face ID解鎖密技，發現真的有用。（圖／記者陳俐穎攝）

而記者也實際測試發現「低頭收下巴，眼睛瞪手機」解鎖速度真的變快，若是一般的平視鏡頭，大概會有一半的機率無法解鎖，最後也發現，手機要拿在相對比較低的位置，解鎖機率也會比較高。