海龍蛙兵退伍慘變3寶爸！欠稅費18萬被扣車　這東西讓他急辦分期

▲海龍蛙兵。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／新北報導

新北一名原住民張姓退伍蛙人中士積欠汽車牌照稅與ETC通行費等稅費共近18萬元，經移送行政執行署新北分署強制執行，日前查扣他名下一輛轎車，張男急忙求情表示小孩的東西放車內有急用，並自稱憑一身戰技當大老闆保鏢卻無端捲入吸金案而失業，現在開貨車送貨有錢可分期付款，新北分署認為張男有誠意，周六特別加班讓他辦妥分期，順利取回愛車。

張男本案所欠稅費包括汽車牌照稅、燃料費、高速公路ETC通行費與健保費，以及超速、違規停車等罰單，共18萬1000餘元，前年（2020年）2月起陸續移送新北分署強制執行，僅扣到他的存款775元，再扣除他自行償還3000元，尚欠17萬8000元。

新北分署本月（3月）17日周四，獲報張男名下一輛2015年份的國產轎車，停在新北市三重區一處路邊收費停車格，承辦人頂著烈日趕往查扣拖回。張男得知後，趕緊聯繫承辦人表示車內有他小孩急需使用的東西，但他隔天要跑車送貨，請求周六上午到場處理。

承辦人同意假日加班方便張男洽公，並提醒張男先去拖吊保管場繳清汽車移置費與保管費，以免假日不能繳費領車。張男依約前來，自稱原住民且在海龍兩棲部隊擔任蛙兵10年、中士退伍後，憑一身戰技到一家投資控股公司擔任老闆司機兼貼身隨扈。

現年38歲的張男表示，不料老闆跟公司涉嫌非法吸金，他也受牽累，官司還在纏訟，妻子更與他離婚，3名年幼子女跟他同住。他因戶籍被強制遷入戶政事務所加上工作不穩定，未收到稅單與罰單才會遲繳，現在開貨車送貨、收入穩定，但還須負擔房租、子女生活費與車子貸款。請求准許分期付款。

張男前妻一同前來，答應替張男作保。承辦人衡量張男月入約5萬元，有還款能力與意願，但手頭不算寬裕，因此准許張男分18期付清欠款，由前妻書面擔保後，讓張男當天下午取回愛車。新北分署呼籲民眾若被裁罰，應盡快自行繳款或辦理分期，以免遭強制行。