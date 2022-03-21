插隊3寶媽被抓包　大媽惱羞嗆：妳也會老！不用欺負老人家

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名擁有3個孩子的媽媽日前在臉書PO文抱怨，買咖啡時被一名老婦人當眾插隊，好心提醒一句「不好意思要排隊」，對方竟然暴怒，還反嗆「妳也會老啦，不用欺負老人家啦」，讓她超級傻眼，「完全不想多說，世上倚老賣老的人太多了，只在心中默默覺得她的兒女、媳婦好可憐。」

▲原PO勸婦人不要插隊，竟然遭暴怒反嗆。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，19日早上去買咖啡，現場有很多人在排隊，突然有一名老婦人跑來插隊，她好心提醒「不好意思要排隊」，對方就開始鬼扯「我來很久了」等等理由，她回答「可是還是要排隊啊」，沒想到這句話意外點燃雙方怒火。

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原PO無奈地說，婦人開始暴怒反嗆「妳也會老啦，不用欺負老人家啦」，自己也馬上回答「不是年輕或老的關係吧」，對方就牽拖她亂瞪人什麼的，當下實在很傻眼，搞到最後她連話都不想說了，「完全不想多說，世上倚老賣老的人太多了，只在心中默默覺得她的兒女、媳婦好可憐。」

文章公開後，不少有類似經驗的網友紛紛留言表示，「超多的！有些連上廁所、買藥都要插隊」、「就是惱羞成怒，只剩年紀大這個理由可以拿出來罵人啊」、「非年紀關係，水準問題」、「妳就回她，『我以後老了也是會好好排隊，我不需要年人禮讓我』」、「有時候不是不尊重長輩，是有些長輩真的很不講理」。