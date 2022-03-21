四年級兒控「老師不給上廁所」只能包尿布！還脫褲檢查　媽急求助

▲兒子淚控，老師要他脫褲子讓班長檢查。（示意圖／取自Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名媽咪傻眼表示，小學四年級的兒子分享在學校遇到的狀況，老師不准學生上廁所，只能包尿布上課，兒子害怕表示「我們都不敢尿尿，憋到膀胱很痛」，而且老師竟然還要他當著全班同學的面前，脫褲子讓班長檢查有沒有包尿布。對此，網友建議原PO先向老師詢問，「四年級包尿布？老師也太扯了！」

該名媽咪在臉書「爆怨公社」發文，兒子的班導師不准學生上廁所，要大家包尿布上學，兒子抱怨「全班同學都不敢尿尿，憋尿憋到膀胱很痛」，兒子還說，老師叫他脫褲子，「當著全班同學的面，讓班長檢查尿布有沒有包著」，而且老師有時候還會把同學的頭抓著，撞在一起。

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媽咪聽完後超震驚，「我就想問，老師這樣行嗎？孩子下課在玩卡牌，不能嗎？非上課時間玩耶！」第一次遇到這種狀況，她求問網友「因為我沒跟孩子住一起，所以我該怎麼處理？直接打電話到校質問嗎？」她也強調，兒子是一般生，不是特殊生。

▲媽咪求救網友。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文一出，網友建議先私下詢問老師，「直接打去問老師哦，有時候小朋友講的跟老師講的是完全不一樣的意思」、「下課時間玩卡牌，上課時間上廁所，這是孩子的問題吧，家長是否該去學校找老師了解一下實際狀況」、「四年級包尿布？先了解一下狀況，如果真的是這樣，我不相信其他家長沒反應」。有網友猜測，「會不會孩子為了玩卡牌不去上廁所，老師一氣才說出讓他們包尿布上課」。

另外，也有不少網友驚訝「四年級還包尿布上學」，「好誇張！四年級還包尿布，還是老師要求的」、「四年級包尿布？如果是真的，我會讓老師包著尿布上課」、「剛沒仔細看，以為是幼兒園小朋友，四年級包尿布，哇靠！誇張，是要買包大人了吧」。

▼網友們建議原PO先找老師了解狀況。（圖／翻攝自FB爆怨公社）