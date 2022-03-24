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快訊／前台南市議長賴美惠涉詐助理費！檢諭知30萬交保、1助理聲押

▲▼民進黨籍前台南市議長賴美惠。（圖／記者林悅翻攝）

▲民進黨籍前台南市議長賴美惠。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

民進黨籍前台南市議長賴美惠涉嫌詐領助理費，檢察官23日指揮調查人員追查，並傳喚8名涉案被告及6名證人到案，經漏夜偵查後，今(24日)凌晨檢察官訊後諭知賴美惠30萬元交保，另1助理聲押、1助理5萬元交保。

據了解，賴美惠涉嫌在其議員任內的公費助理費詐領案，台南檢調人員23日發動搜索行動，共搜索賴美惠位於台南溪北地區的住處與其兒子議員李宗翰服務處等8處據點、傳喚賴美惠與助理等人在內的8名被告、6名證人到案訊問調查中。

台南地檢署表示，從23日搜索行動執行後，即傳喚相關人員，目前檢調人員持續偵辦訊問中，對相關涉案情節仍需要深入釐清調查。

前台南市議長賴美惠原為國民黨籍，在2000年總統大選時表態支持陳水扁，選後遭國民黨開除黨籍，後來加入民進黨。賴美惠更打破原台南縣、市議會16屆以來的歷史紀錄，成為台南市首位女性議長，也是民進黨第1位直轄市議會女議長。

台南後壁區的賴美惠，曾任民進黨原台南縣議會總召集人，其夫婿為前後壁區區長李本源，夫妻倆在地方努力耕耘，基層實力雄厚，但在角逐第2屆直轄市台南市議會議長時，由於泛綠議員跑票，而敗給國民黨籍的李全教，連任失利。

惟李全教賄選案2016年8月30日被判當選無效定讞，賴美惠再度參選議長，2016年10月3日，台南市議會議長補選，賴美惠以33票勝出、當選第2屆台南市議長，10月5日就任。2018年賴美惠宣布退休，交棒給她兒子李宗翰，李宗翰順利選上市議員，目前登記民進黨市議員初選，爭取連任中。如今爆出賴美惠涉嫌公費助理費詐領案，頗令地方意外。

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