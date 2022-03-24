　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

深夜地震狂衝飯店逃生樓梯　他見慘況心死：台灣人永遠學不乖

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲嘉義某飯店逃生樓梯推滿雜物。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

記者崔子柔／綜合報導

花蓮近海昨（23）日凌晨發生規模6.6強震，不少民眾從睡夢中驚醒，一名當時住在嘉義某飯店的旅客發現，逃生樓梯竟堆放滿雜物，櫃台還說是因管內近期在施工，「台灣人就是學不乖，火沒燒到自己身上！」

該名旅客昨日在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，他22日下午和朋友入住，覺得飯店在接待方面和房型設施都挺好的，但地震發生時，「一間頗為規模的飯店，在唯二的逃生樓梯間是沒有淨空的，我真的是暈了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲▼各樓層走道幾乎都有雜物。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

從照片中可見，1樓的樓梯上堆了桌椅，幾乎已經擋住整條通道，6樓的打掃推車也擋住路線，該名旅客向櫃台反映後，飯店回應是因為館內近期在施工，讓他更無法接受，「當下也沒說要淨空逃生樓梯之類的話，說是要明天早上再處理」。

該旅客憤怒表示，「在公共安全上竟是如此便宜行事，台灣人就是學不乖，火沒燒到自己身上，反正有保險會賠，是這樣嗎？」他擔心如果當時是發生火災或更強烈的地震，這個樓梯根本逃也逃不了。

不少網友留言指出，「卡逃生梯這樣真的不行」、「逃生梯放成這樣真的好危險」、「每個樓層安全梯都有阻礙物？這是施工造成？我不信！」、「施工絕對是藉口，看就到是便宜行事亂擺的」、「跟政府懶得查也有關」、「直接檢舉功德一件」。

▼旅客發文、飯店回應。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
搖不停！學者示警：「這區域」恐有8以上強震
快訊／台南又停電！　1930戶突沒電可用
快訊／高雄某高中全校停課3天　同學+老師居隔10天
米砂批「亂射AV女優」卻不起訴　檢察官怒了
LIVE／高雄暴增13確診　最新足跡曝光
快訊／高雄13本土　Ct值曝光
台灣首例戰爭人球！　烏代理孕母產女流落波蘭
快訊／高雄激增13本土　海量足跡出爐！
快訊／高雄某高中生確診！　全班42人緊急採檢出爐
快訊／高雄今暴增+13！　某職場累計11人確診
LIVE／高雄驚傳10多人確診！　陳其邁最新說明
女大生看屋斷片！醒來見白黏液體　他認：第2次在裡面
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跨境網購木製品14個月查獲違規293件！　未依法申報最高罰15萬

孝子爬山2小時「為了讓媽媽看瀑布」　照片震撼曝光！逼哭6千人

快訊／台南連2天停電　安平地下纜線故障跳脫...1930戶受影響

孕婦不忌口血糖暴增！產檢驚現寶寶缺右手　忍痛引產5月畸胎

高雄某高中學生確診！全校停課3天　同班同學+老師居隔10天

網驚喊「停電元凶抓到了！」　1照被推爆：抽到生死籤

叫外送便利、省錢兼得？　內行列「5絕招」賺回饋+領現金

快訊／高雄激增13確診！其中11人打過3劑疫苗　Ct值曝光

花東搖不停！學者示警：這區域恐有8以上強震並引發海嘯

快訊／高雄職場群聚「一口氣暴增13例」！　海量足跡曝光

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

跨境網購木製品14個月查獲違規293件！　未依法申報最高罰15萬

孝子爬山2小時「為了讓媽媽看瀑布」　照片震撼曝光！逼哭6千人

快訊／台南連2天停電　安平地下纜線故障跳脫...1930戶受影響

孕婦不忌口血糖暴增！產檢驚現寶寶缺右手　忍痛引產5月畸胎

高雄某高中學生確診！全校停課3天　同班同學+老師居隔10天

網驚喊「停電元凶抓到了！」　1照被推爆：抽到生死籤

叫外送便利、省錢兼得？　內行列「5絕招」賺回饋+領現金

快訊／高雄激增13確診！其中11人打過3劑疫苗　Ct值曝光

花東搖不停！學者示警：這區域恐有8以上強震並引發海嘯

快訊／高雄職場群聚「一口氣暴增13例」！　海量足跡曝光

跨境網購木製品14個月查獲違規293件！　未依法申報最高罰15萬

徐巧芯當吹哨者檢舉傅崑萁反被曝光　朱立倫：確實不妥

美吊銷中信國際子公司214牌照　陸工信部：濫用國家力量無理打壓

孝子爬山2小時「為了讓媽媽看瀑布」　照片震撼曝光！逼哭6千人

高雄百年古厝遭震垮　瓦垮砸屋牆倒擋路...改建民宿添變數

2022首波微旅行起航！易遊網X星宇春日號4月底帶旅客享受春日暖陽

黃珊珊能力較好？鄭文燦要蔣萬安「走出意識形態」　柯文哲沈默未回應

地震加大雨！梓官百年古厝受損　石牆砸落圍牆倒塌...結構未受損

快訊／台南連2天停電　安平地下纜線故障跳脫...1930戶受影響

孕婦不忌口血糖暴增！產檢驚現寶寶缺右手　忍痛引產5月畸胎

生活熱門新聞

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

快訊／08：38規模5.3地震　最大震度4級

6縣市大雨！　下波「全台雷雨」更劇烈時間曝

高雄某高中全校採檢！1班級全送集中檢疫所

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

和平院區淪陷！　內科主任恐成防疫破口

學者示警恐有規模8↑強震　氣象局前主任說話了

氣象局：台灣進入「地震活躍期」

快訊／台南2生有足跡重疊！永信國小、後甲國中停課

快訊／高雄職場群聚暴增13例！海量足跡曝

除了台清交！主管認證「3種人面試最易錄取」　

網美發文狂笑「太小了好無聊」遭網轟

全台濕冷到周四　回暖時間曝光

更多熱門

相關新聞

6.6強震威力等同「20顆原子彈」　餘震恐持續1年

6.6強震威力等同「20顆原子彈」　餘震恐持續1年

花蓮縣323規模6.6強震，中正大學地震研究所副教授石瑞銓表示，這次地震釋放能量等同20顆原子彈的威力，有助於當地能量釋放，不見得是壞事。氣象局地震測報中心主任陳國昌則提醒，估計3天內有規模5到6餘震，甚至1年後有中型餘震發生，也不用驚訝。

學者示警恐有規模8↑強震　氣象局前主任說話了

學者示警恐有規模8↑強震　氣象局前主任說話了

氣象局：台灣進入「地震活躍期」

氣象局：台灣進入「地震活躍期」

深夜6.6強震！正妹急Call男友　最後分手了

深夜6.6強震！正妹急Call男友　最後分手了

台東規模4地震！最大震度3級

台東規模4地震！最大震度3級

關鍵字：

地震花蓮地震

讀者迴響

熱門新聞

快訊／泰BL男星睡夢中離世！

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

快訊／08：38規模5.3地震　最大震度4級

烏克蘭佳娜曝俄軍暴行：小孩面前性侵女人

大S婚後首PO文！　IG細節「低調放閃具俊曄」

前蘇聯軍官估俄2周戰敗　分析台灣是關鍵之一

身分證拿出來！「中3碼」玩樂園99元

6縣市大雨！　下波「全台雷雨」更劇烈時間曝

高雄某高中全校採檢！1班級全送集中檢疫所

Selina視訊納豆「一看見他就哭」

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

和平院區淪陷！　內科主任恐成防疫破口

小S嘆帝寶「廚房容不下2個人」　照片崩潰了

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面