深夜地震狂衝飯店逃生樓梯　他見慘況心死：台灣人永遠學不乖

▲嘉義某飯店逃生樓梯推滿雜物。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）



記者崔子柔／綜合報導

花蓮近海昨（23）日凌晨發生規模6.6強震，不少民眾從睡夢中驚醒，一名當時住在嘉義某飯店的旅客發現，逃生樓梯竟堆放滿雜物，櫃台還說是因管內近期在施工，「台灣人就是學不乖，火沒燒到自己身上！」

該名旅客昨日在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，他22日下午和朋友入住，覺得飯店在接待方面和房型設施都挺好的，但地震發生時，「一間頗為規模的飯店，在唯二的逃生樓梯間是沒有淨空的，我真的是暈了」。

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▲▼各樓層走道幾乎都有雜物。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）



從照片中可見，1樓的樓梯上堆了桌椅，幾乎已經擋住整條通道，6樓的打掃推車也擋住路線，該名旅客向櫃台反映後，飯店回應是因為館內近期在施工，讓他更無法接受，「當下也沒說要淨空逃生樓梯之類的話，說是要明天早上再處理」。

該旅客憤怒表示，「在公共安全上竟是如此便宜行事，台灣人就是學不乖，火沒燒到自己身上，反正有保險會賠，是這樣嗎？」他擔心如果當時是發生火災或更強烈的地震，這個樓梯根本逃也逃不了。

不少網友留言指出，「卡逃生梯這樣真的不行」、「逃生梯放成這樣真的好危險」、「每個樓層安全梯都有阻礙物？這是施工造成？我不信！」、「施工絕對是藉口，看就到是便宜行事亂擺的」、「跟政府懶得查也有關」、「直接檢舉功德一件」。

▼旅客發文、飯店回應。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

