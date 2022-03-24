快訊／花蓮又震！04：45規模4.8地震　最大震度3級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天4時45分發生芮氏規模4.8的有感地震，震央位於花蓮縣豐濱鄉，地震深度24.2公里，台東縣、花蓮縣最大震度3級。
【 第031號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年03月24日04時45分29秒
震央位置：北緯23.45° 東經121.49°
震源深度：24.2公里
芮氏規模：4.8
相對位置：花蓮縣政府南南西方 61.1 公里 (位於花蓮縣豐濱鄉)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：長濱、成功
2級：海端、利稻、東河
1級：池上
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：紅葉、磯崎
2級：玉里、光復、富里、水璉、西林、鹽寮、花蓮市
1級：銅門、西寶、太魯閣
● 南投縣地區最大震度2級
2級：玉山、奧萬大
1級：信義鄉、日月潭、合歡山、名間、南投市
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺
1級：古坑、斗六市、水林、土庫
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
1級：員林、大城
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：義竹
1級：阿里山、番路、民雄、太保市
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、旗山
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梨山、德基、霧峰、大甲、梧棲
● 臺南市地區最大震度1級
1級：楠西、新化
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：鯉魚潭
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
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