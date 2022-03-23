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地震恐怖狂搖！氣象局揭「上下左右搖晃」差異：S波易釀災害

花蓮地震，雲門翠堤大樓、雲翠大樓鋼梁支撐。（圖／記者柳名耕攝）

▲2018年的0206大地震，讓花蓮「雲門翠堤大樓」歪斜。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

花東地區23日凌晨起地牛頻頻翻身，至今大小餘震超過150起，讓台灣人一夜難眠，因此有網友好奇「地震是上下搖比較可怕還是左右？」對此，氣象局過去也給出解答，證實「S波晃動幅度會比較大，也較容易釀成災害」。

有網友以「地震是上下搖比較可怕還是左右的八卦？」為題在PTT發文；他表示，凌晨的地震感覺是左右搖晃，因此想到過去曾有上下搖晃的經驗，便好奇到底是左右搖比較可怕，還是上下搖比較恐怖。

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網友看完紛紛留言，「當然上下啊，房子會倒」、「廢話，當然是上下搖比較可怕」、「當然是上上下下左左右右前前後後」、「左右對建築破壞力最大」、「左右搖才是房子會倒的原因吧」、「上下在房子裡會聽到一堆聲音」、「想到要上班比較可怕」。

▲▼地球內部傳播的體波有P波和S波2種。（圖／翻攝報地震 - 中央氣象局）

▲地球內部傳播的體波有P波和S波2種。（圖／翻攝報地震 - 中央氣象局）

對此，中央氣象局粉專「「報地震 - 中央氣象局」過去說明，地球內部傳播的體波有P波和S波2種。地震在地表下發生，因此地震波傳遞到我們所在的地表時，會以「垂直震動」的表現為主，這也是跑得比較快的「P波（縱波）」，若以「水平搖晃」的表現為主，則為比較晚到的 「S波（橫波）」。

氣象局表示，地震波不是垂直傳到地表，會因為所在地與震源位置的關係，斜角傳至地表，P波與S波都能在垂直向與水平向產生震動。因此，地震來臨時，如果P波和S波都很明顯，震動的順序一般會是「先上下、再左右」，先被P波垂直搖晃一波，再由S波接力幫你水平搖晃，而且S波晃動幅度會比較大，也較容易釀成災害！

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