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印度承認向巴基斯坦「誤射飛彈」　稱維護過程技術性故障

▲▼印度曾於2013年試射「烈火-5」洲際彈道導彈。（圖／CFP）

▲印度坦承在維護過程中，誤射一枚飛彈到巴基斯坦。（示意圖／CFP）

中央社記者林行健新德里11日專電

在接到巴基斯坦的外交抗議之後，印度國防部今天坦承在維護過程中意外向巴基斯坦境內發射了一枚飛彈，並對此表示「深切遺憾」。

巴基斯坦外交部發言人辦公室今天凌晨在臉書張貼聲明，斥責印度無端侵犯巴基斯坦空域。

聲明說，一枚「超音速飛行物體」於9日下午6時43分進入巴基斯坦空域，大約7分鐘後墜落在東部城市勉昌努（Mian Channu）的地面，造成民用設施的損壞，幸無人傷亡。

聲明說 ，巴基斯坦外交部10日已傳喚印度駐伊斯蘭馬巴德大使館代辦，就此事提出「強烈抗議」。

巴基斯坦外交部提醒印度方相關「疏失」可能造成的後果，要求新德里進行徹底且透明的調查，並告知調查結果。

根據巴基斯坦軍方初步調查，這枚超音速飛行物體應為地對地飛彈，但未安裝彈頭。

印度國防部今天傍晚發表回應聲明，對事件感到「深切遺憾」，並對未造成人命損失感到寬慰。

聲明說，這枚飛彈是在例行維護程序中，因「技術性故障」而意外發射，政府極為重視此事，已展開高層級調查。

印度與巴基斯坦於1947年脫離英國管轄各自宣布獨立，但分家的過程不愉快，雙方為克什米爾打了多次大小規模戰爭，關係長期處於緊張狀態，稍有不慎即可能擦槍走火。

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