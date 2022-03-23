12星座有這「3種行為」　百分之百是「喜歡你」

▲從生一些小地方，就能看出12星座也喜歡你。（圖／取自Pixabay）

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曖昧階段，大起大落的心緒是不是讓人覺得難受，想要趕緊進入下一個階段，卻又害怕失敗，據《星座好朋友》網站分析，12星座如果也喜歡你，從一些小細節，就能看得出來，一起來看看吧！

1、天天跟你聊，態度很曖昧

代表星座：金牛、雙子、天秤、魔羯

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金牛、魔羯通常不太會和對方保持聊天，因為他們只喜歡講正事，就算很無聊也不會跟你天南地北的瞎聊，所以當他保持跟你聊天的狀態，代表他們對你一定是有興趣的唷！

雙子、天秤的朋友多，如果每個朋友都要天天聊，那麼他們一定會忙不過來，所以基本上他們並不會天天跟朋友保持聯絡，只有對你有興趣、想要得到你的心時，他們才會這麼積極，頻繁找你聊天。

2、對你特別好奇，打聽你的所有小細節

代表星座：巨蟹、獅子、處女、雙魚

巨蟹、雙魚喜歡一個人，就會想要了解對方的全部，因為他們覺得這樣就可以離你更近，所以他們會對你的事情特別好奇，也會喜歡問東問西關心你，就算是很小的事情，他們也會聽的津津有味，不用懷疑，他的心裡有你！

獅子、處女不喜歡打沒把握的仗，在追你之前他們會先做好萬全的調查，對你有徹底的了解，才敢放心的展開攻勢，所以當他對你特別的好奇時，絕對就是喜歡你。

3、只要你開口，他都會積極答應你

代表星座：牡羊、天蠍、射手、水瓶

牡羊、射手的表現都是很積極的，你想去哪他一定陪到底，有任何困難，他一定幫到底，就是要不斷的在你面前刷存在感，這樣積極的行為，別說你看不出來，就是喜歡你菜這麼做的。

天蠍、水瓶不是特別熱心的星座，基本上他們還是比較自私一點的，只有自己的事情才是最重要的，但是當他願意答應幫忙你，願意積極幫助你，那麼絕對是心裡有你。