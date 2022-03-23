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社會 社會焦點 保障人權

刑案被告接到陌生電話要求和解　竟是法院書記官洩漏的

▲媽媽接到陌生來電，被告知兒子屍體被遺棄的地點。（圖／取自免費圖庫Pxfuel）

▲刑案被告林姓婦人的電話被法院書記官外流，怒告瀆職洩密結果不起訴。（示意圖／Pxfuel）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓婦人因為撿走路邊2大袋人家剛去拜拜用的食物貢品，被起訴侵占遺失物罪，法院審理期間，林婦突然接到陌生女子電話，聲稱要談和解，林婦大驚，一問之下是台北地院書記官把電話號碼外流，怒向政風室陳情，也控告書記官涉嫌瀆職洩密，檢察官認為電話雖屬個資，但不算是國防以外秘密，23日處分不起訴。

林婦被控2018年9月15日上午11點多的時候，騎乘腳踏車行經北日安和路二段的立人國小附近時，看到路邊花圃有1個黑色購物袋、1個紅白色塑膠袋，裡面裝著月餅、鳳梨酥、南瓜蔓越梅酥、蛋糕、鱸魚、麵包、絲瓜、茶包、軟糖及摺疊傘等總價約2000元物品，就順手拿走，涉嫌侵占罪。

林婦辯稱那裡是放垃圾的地方，她拿起回家門口時，覺得臭臭的，所以就丟了，否認有侵占犯行，失主則強調裡面的東西是才剛帶去拜拜用的貢品，還有再附近超市購買的食材，袋子是新的，且那裡並非廢棄物或資源回收放置的地方。

開庭後，失主有意和林婦和解結束糾紛，向承辦案件的林姓書記官詢問調解方式，林姓書記官竟然直接提供林婦的連絡電話，失主打電話過去，把林婦嚇了一大跳，得知是書記官擅自把她的電話外流後，向台北地院政風室陳情。

最後林婦仍因觸犯侵占遺失物罪，被判罰金1000元，得易服勞役1天，且要追徵侵占物品價額確定，林婦等不及法院政風調查議處，另外到警局控告林姓書記官涉嫌瀆職，台北地檢署調查確認事發經過後，認為瀆職罪章中的洩漏國防以外秘密罪，應該是與工務相關聯應秘密事項，並不包括當事人電話資訊，因此以證據不足為由，處分不起訴。

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