桃園婦進派出所喊「想回家、好累」　警透過衛生所檔案助返家

▲葉姓婦人進入警所直嚷要回家，透過衛生所檔案迅速找到家人。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市48歲的葉姓婦人22日下午趁家人外出上班時，偷溜出門卻不慎迷路，自行進入大園分局觀音分駐所胡言亂語，直嚷想回家，員警見她疑似有精神疾病，靈機一動透過衛生所查知她的身分和住址，同時也協助葉婦做指紋建檔，以便再次發生迷途時，能迅速查到身分。

▲警方幫葉婦建立指紋檔，以備走失可以迅速找回。（圖／大園警分局提供）

大園分局觀音分駐所所長鄒宜國表示，昨日下午有一名婦人獨自走進派出所，不斷說著「想回家、好累」等語，警員江謝廷宇立即上前關心，但該名婦人身上沒有攜帶證件，僅說自己住在台北，並天馬行空說著一些不著邊際的話語，疑似有精神疾病，員警試著查尋失蹤人口系統，卻都沒有類似的報案紀錄，

此時員警突然靈機一動，透過衛生所協助查詢精神疾病追蹤關懷個案，費了一番功夫，終於查出該名婦人姓葉，就住在觀音區金湖里，於是立即通知葉婦的家屬前來接人。

葉婦弟弟趕到派出所後頻頻向警方道謝，表示葉婦有精神疾病，經常會趁家人不在時偷跑出門，之前已多次走失，有時還會跑到外縣市，令家人們都十分擔憂，不知該如何是好。員警得知後，便帶著婦人及弟弟至偵查隊辦理指紋建檔，如再次發生走失情況，全國各警察單位即可快速查詢婦人身分，通知家屬領回。