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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林穎孟涉貪助理費百萬交保　林昶佐挺她清白：她100萬籌得很辛苦

記者呂晏慈／台北報導

曾被前助理爆料「假面甜心」的無黨籍台北市議員林穎孟，遭檢舉利用前男友葉曜彰當人頭，藉此向市議會詐領補助款，台北地檢署訊後依《貪污治罪條例》諭令林穎孟100萬交保。林穎孟的前老闆、無黨籍立委林昶佐23日上午受訪力挺說，相信林穎孟會配合司法調查證明自身清白，「對我來講，穎孟不像是這樣的人」，並透露林交保金額「籌得蠻辛苦的」。

▲▼立委林昶佐受訪 台北市議員林穎孟遭搜索相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲無黨籍立委林昶佐受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

林穎孟出身太陽花學運，2018年首度當選台北市議員，前年卻遭前助理集體爆料是「假面甜心、慣老闆」，還涉詐領助理費，林憤而對5人提告，台北地檢署卻查出爆料有所本，22日搜索及約談林穎孟、在米達克星球公司任職的助理郭羿岑及新創工程師蕭新晟等3人，今凌晨2時許訊後，依違反《貪污治罪條例》之利用職務詐領財物等罪，諭令林穎孟100萬元交保、蕭新晟20萬元交保。

媒體報導，檢察官原計畫聲押禁見，經討論後決100萬元交保，林穎孟家人曾一度前來幫忙籌錢，但一直籌不足百萬又離開，林穎孟無法交保，一整晚都待在拘留室睡覺。

對此，林昶佐今天上午受訪表示，他不太清楚現在最新情形，但是相信林穎孟會全力配合司法調查，提供相關資訊，讓司法證明她的清白；至於該案是否源於林穎孟前助理爆料，他說，這部分不太清楚，畢竟自己團隊和林穎孟辦公室是兩個不同的團隊，也不清楚她團隊管理方式。

林昶佐說，「我覺得這中間可能有什麼樣的誤會」，以林穎孟現在交保的金額「籌得蠻辛苦的」，「對我來講，穎孟不像是這樣的人」。

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