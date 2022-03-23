快訊／林穎孟涉貪！百萬交保步出北檢　否認人頭詐領助理費

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北市無黨籍市議員林穎孟涉嫌用人頭詐領數十萬元助理補助，22日晚間與涉案人頭助理郭羿岑、新創工程師蕭新晟等3人被移送台北地檢署。檢方複訊後23日凌晨諭令林穎孟以100萬元交保，今早家人籌足款項前往北檢辦保，林稍早11時獲保走出北檢，面對媒體詢問，否認有用人頭詐領補助，強調助理都有做事。

▲林穎孟涉嫌詐領議會助理費，稍早交保獲釋，步出北檢。（圖／記者劉昌松攝，下同）

林穎孟出身太陽花學運，但2020年11月與5名前助理發生勞資糾紛，還被爆料是「慣老闆」、「表裡不一的假面甜心」。檢方認為爆料內容有所依據，因此22日發動搜索，兵分6路追查林的議會辦公室及居所，並將林穎孟、郭羿岑、蕭新晟等人帶回移送往北檢。

檢察官訊問後，於昨深夜11時50分許當庭依違反《貪汙治罪條例》罪嫌逮捕林穎孟，並向法院聲押禁見。不過，經與專案小組討論後，23日凌晨改諭令100萬元交保；同案被告蕭男，則以20萬交保。不過由於凌晨時分銀行未營業，林穎孟一時之間籌不出保金，家人直到今早10時許才帶著百萬元在律師陪同下前往北檢辦理交保。

林穎孟今上午11時獲釋走出北檢，面對媒體追問，林穎孟表示，「我沒有詐領助理費，我聘請的助理都是做組織工作、拓展支持者、幫我剪片、設計製圖等，都有如實的工作，也有交付工作成果，給薪水是他們應得的，我更不可能拿他們的薪水進入我私人口袋。目前完全配合檢方調查，相信事實會還原，司法會還我清白。」